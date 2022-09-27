Arka Sokaklar’ın Ezgi’si İpli Bikinisiyle Tansiyonları Fırlattı! “Aman Komiserim Biz Seni Böyle Bilmezdik!” Tül Üstüyle Vücudunu Sergiledi… Alev Alev!
Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da Ezgi karakterine hayat veren Ela Yörüklü, ipli bikinisiyle tansiyonları fırlattı! “Aman Komiserim biz seni böyle bilmezdik” yorumlarını alan Ela Yörüklü, tül üstüyle vücudunu öyle bir sergiledi ki, alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar, Şevket Çoruh gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinden geçtiğimiz sezon ayrılan Ela Yörüklü, sevenlerini üzmüştü. Ezgi karakteriyle yıllardır ekranlarda fırtınalar estiren El Yörüklü’nün sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla başları döndürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.