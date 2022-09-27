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27 Eyl 2022 - 12:26

Arka Sokaklar’ın Ezgi’si İpli Bikinisiyle Tansiyonları Fırlattı! “Aman Komiserim Biz Seni Böyle Bilmezdik!” Tül Üstüyle Vücudunu Sergiledi… Alev Alev!

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da Ezgi karakterine hayat veren Ela Yörüklü, ipli bikinisiyle tansiyonları fırlattı! “Aman Komiserim biz seni böyle bilmezdik” yorumlarını alan Ela Yörüklü, tül üstüyle vücudunu öyle bir sergiledi ki, alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…