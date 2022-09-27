Camdaki Kız Dizisine Cemal Hünal Giriş Yaptı! Cemal Hünal Kimdir, Kaç Yaşındadır? Acun Ilıcalı’yla Bağlantısını Duyanlar Şoke Oldu!
Ekranların karizmatik isimlerinden biri olan Cemal Hünal, bu yıl üç filmde rol almasının ardından ekran durağını da belirledi. Yeni sezonda Kanal D ekranlarından yayınlanan ve bir hayli sevilen Camdaki Kız isimli dizi ile seyirci karşısına çıkacağı öğrenilen Cemal Hünal’ın canlandıracağı karakter ise, herkesi bir hayli şaşırttı! İşte detaylar...
Ekranların karizmatik isimlerinden biri olan Cemal Hünal, bu yıl üç filmde rol almasının ardından ekran durağını da belirledi. Yeni sezonda Kanal D ekranlarından yayınlanan ve bir hayli sevilen Camdaki Kız isimli dizi ile seyirci karşısına çıkacağı öğrenilen Cemal Hünal’ın canlandıracağı karakter ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Camdaki Kız dizisine Cemal Hünal mı girdi, karakteri ne, kimi canlandıracak? Cemal Hünal kimdir, kaç yaşındadır? Cemal Hünal ile Acun Ilıcalı arasındaki bağlantı ne? İşte, detaylar…
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27 Eyl 2022 - 11:20 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.