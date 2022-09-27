Camdaki Kız Dizisine Cemal Hünal Giriş Yaptı! Cemal Hünal Kimdir, Kaç Yaşındadır? Acun Ilıcalı’yla Bağlantısını Duyanlar Şoke Oldu!

Ekranların karizmatik isimlerinden biri olan Cemal Hünal, bu yıl üç filmde rol almasının ardından ekran durağını da belirledi. Yeni sezonda Kanal D ekranlarından yayınlanan ve bir hayli sevilen Camdaki Kız isimli dizi ile seyirci karşısına çıkacağı öğrenilen Cemal Hünal’ın canlandıracağı karakter ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Camdaki Kız dizisine Cemal Hünal mı girdi, karakteri ne, kimi canlandıracak? Cemal Hünal kimdir, kaç yaşındadır? Cemal Hünal ile Acun Ilıcalı arasındaki bağlantı ne? İşte, detaylar…

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