Masterchef Yarışmasında Ayak Kaydıran, Kan Donduran Hata! Şeflerin Nutku Tutuldu… Hıçkırıklara Boğuldu Ama Ne Fayda! Neler Oldu Neler…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te seyircilerin şok içerisinde kalmasına neden olacak bir hata anbean yayınlandı! Ayak kaydıran bu hata, aynı zamanda şeflerin nutkunun tutulmasına neden oldu! Yarışmacı ise yaptığı hatadan sonra hıçkırıklara boğuldu ama ne fayda! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde Mavi takım kaptanı olmak isteyen 18 yarışmacı, Danilo Zanna’nın imza tatlılarından olan “Al Beni Yukarı” isimli tiramisuyu yapmışlardı. Yarışmacılardan Atike ise son dakika öyle bir hata yaptı ki, ağızlar resmen yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.