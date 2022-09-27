Anasayfa/

Foto Galeri/

27 Eyl 2022 - 11:56

Masterchef Yarışmasında Ayak Kaydıran, Kan Donduran Hata! Şeflerin Nutku Tutuldu… Hıçkırıklara Boğuldu Ama Ne Fayda! Neler Oldu Neler…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te seyircilerin şok içerisinde kalmasına neden olacak bir hata anbean yayınlandı! Ayak kaydıran bu hata, aynı zamanda şeflerin nutkunun tutulmasına neden oldu! Yarışmacı ise yaptığı hatadan sonra hıçkırıklara boğuldu ama ne fayda! İşte merak edilen tüm detaylar…