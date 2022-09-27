Astrolojide en önemli olaylardan birisi, burçların karakteristik özellikleri olurken; diğeri ise, gökyüzündeki hareketliliğin bu burçları ve karakteristik özelliklerini nasıl etkilediği oluyor. Şu an tam olarak bir retro etkisi altında olan dünyada hem de Balık burcunda gerçekleşen bir yolculuk söz konusu buluyor. Romantik yanı ve aşk insanı olmasıyla bilinen Balık burcunun gerçekleştirdiği retro, elbette doğrudan insanların aşk yaşamını etkiliyor. Ancak bazı burçların bu retro sonunda ayrılık ile karşı karşıya kalacağını bilmesinde fayda bulunuyor! Peki, hangi burç ayrılık acısıyla kahrolacak? İşte sevgilisi tarafından terk edilecek burçlar…