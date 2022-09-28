Danilo Zanna’nın Gerçek Mesleği Herkesi Şok İçerisinde Bıraktı! Herkes Onu Yıllardır Şef Sanıyor Ama Perde Arkası Bambaşka Çıktı! “Yok Artık!”
TV8 ekranlarının şimdilerdeki fenomeni olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jüri üyeliği koltuğunda oturan İtalyan Şef Danilo Zanna hakkında ortaya çıkan bir gerçek herkesi adeta şoke etti. MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının son bölümüne de damga vuran o gerçek, yarışmanın diğer jüri üyesi olan Mehmet Yalçınkaya tarafından duyuruldu. İşte Danilo Zanna ile ilgili gerçekler...
TV8 ekranlarının şimdilerdeki fenomeni olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jüri üyeliği koltuğunda oturan İtalyan Şef Danilo Zanna hakkında ortaya çıkan bir gerçek herkesi adeta şoke etti. MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının son bölümüne de damga vuran o gerçek, yarışmanın diğer jüri üyesi olan Mehmet Yalçınkaya tarafından duyuruldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna’nın asıl mesleğini yarışmacılara açıkladı! Peki, MasterChef Türkiye 2022 jüri üyesi Danilo Zanna asıl mesleği ne? Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna sevgilisi kim? İşte, Danilo Zanna hakkında bilinmeyenler…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
28 Eyl 2022 - 09:04 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.