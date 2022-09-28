- 28 Eyl 2022 - 09:04

Danilo Zanna’nın Gerçek Mesleği Herkesi Şok İçerisinde Bıraktı! Herkes Onu Yıllardır Şef Sanıyor Ama Perde Arkası Bambaşka Çıktı! “Yok Artık!”

TV8 ekranlarının şimdilerdeki fenomeni olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jüri üyeliği koltuğunda oturan İtalyan Şef Danilo Zanna hakkında ortaya çıkan bir gerçek herkesi adeta şoke etti. MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının son bölümüne de damga vuran o gerçek, yarışmanın diğer jüri üyesi olan Mehmet Yalçınkaya tarafından duyuruldu. İşte Danilo Zanna ile ilgili gerçekler...

TV8 ekranlarının şimdilerdeki fenomeni olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jüri üyeliği koltuğunda oturan İtalyan Şef Danilo Zanna hakkında ortaya çıkan bir gerçek herkesi adeta şoke etti. MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının son bölümüne de damga vuran o gerçek, yarışmanın diğer jüri üyesi olan Mehmet Yalçınkaya tarafından duyuruldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna’nın asıl mesleğini yarışmacılara açıkladı! Peki, MasterChef Türkiye 2022 jüri üyesi Danilo Zanna asıl mesleği ne? Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna sevgilisi kim? İşte, Danilo Zanna hakkında bilinmeyenler…

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28 Eyl 2022 - 09:04 - Magazin

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