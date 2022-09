Anasayfa/

28 Eyl 2022 - 09:04

Kıvanç Tatlıtuğ’a Baba Olduktan Sonra Bir Şeyler Oldu! Dans Ederken Öyle Bir Karesini Paylaştı Ki, Genç Kızlar Düşüp Düşüp Bayıldı!

Ekranların yakışıklı ve yetenekli isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde yeni filmi için New York’a gitti. Filmin sahnelerinin bir kısmının New York’ta olması nedeniyle bir süredir orada olan Kıvanç Tatlıtuğ’tan New York sokaklarından paylaşım geldi. Bu paylaşımı ile herkesi şaşırtan Kıvanç Tatlıtuğ, yaptığı paylaşımdaki hareketleriyle ise, sosyal medyayı adeta etkisi altına aldı. İşte detaylar...