Kıvanç Tatlıtuğ’a Baba Olduktan Sonra Bir Şeyler Oldu! Dans Ederken Öyle Bir Karesini Paylaştı Ki, Genç Kızlar Düşüp Düşüp Bayıldı!
Ekranların yakışıklı ve yetenekli isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde yeni filmi için New York’a gitti. Filmin sahnelerinin bir kısmının New York’ta olması nedeniyle bir süredir orada olan Kıvanç Tatlıtuğ’tan New York sokaklarından paylaşım geldi. Bu paylaşımı ile herkesi şaşırtan Kıvanç Tatlıtuğ, yaptığı paylaşımdaki hareketleriyle ise, sosyal medyayı adeta etkisi altına aldı. İşte detaylar...
Ekranların yakışıklı ve yetenekli isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde yeni filmi için New York’a gitti. Filmin sahnelerinin bir kısmının New York’ta olması nedeniyle bir süredir orada olan Kıvanç Tatlıtuğ’tan New York sokaklarından paylaşım geldi. Bu paylaşımı ile herkesi şaşırtan Kıvanç Tatlıtuğ, yaptığı paylaşımdaki hareketleriyle ise, sosyal medyayı adeta etkisi altına aldı. Peki, Kıvanç Tatlıtuğ ne paylaştı? Kıvanç Tatlıtuğ nasıl bir paylaşım yaptı? Kıvanç Tatlıtuğ’un paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
28 Eyl 2022 - 09:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.