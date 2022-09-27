Bir Zamanlar Çıkurova’nın Gülten’i Nefesleri Kökten Kesti! Dekoltesiyle Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! “Hayran Kaldık Be!”

ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan ve her bölümü ile seyircisini ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Gülten’i olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Selin Genç, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşım ile ortalığı adeta salladı. Sosyal medya hesabından son derece iddialı bir paylaşım gerçekleştiren Selin Genç, o paylaşımıyla çok ilginç yorumlarda aldı! Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Gülten’i Selin Genç ne paylaştı? Selin Genç’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…