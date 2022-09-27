Mehmet Dinçerler ve Hadise Arasında Sular Durulmuyor! Boşanma Kararından Sonra Eski Eş Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Mahkeme Dosyası Karışacak!

2022 yılının başlarında evlenme teklifi alan Hadise, sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunarak; evlenmek üzere çalışmalara başladığını açıklamıştı. Başarılı şarkıcının sessiz sedasız yapmış olduğu düğünlerinden tek bir kare bile basına sızmamıştı. Hadise, evlendikten sonra Mehmet Dinçerlerle böyle bir karar aldıklarını açıklamış ve özel olmalarını istediğini duyurmuştu. Kısa bir süre önce evliliklerini sonlandırma kararı alan çifttin birbirine girdiği ortaya çıktı! İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!