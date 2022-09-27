Mehmet Dinçerler ve Hadise Arasında Sular Durulmuyor! Boşanma Kararından Sonra Eski Eş Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Mahkeme Dosyası Karışacak!
Sadece 4 ay kadar evli kalan Mehmet Dinçerler ve Hadise çiftinin arasında suların durulmadığı gündeme bomba gibi düştü. Boşanma kararından sonra gelen eski eş hamlesi, mahkeme dosyasını karıştırmasına neden oldu! Peki, Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında neler oluyor?
2022 yılının başlarında evlenme teklifi alan Hadise, sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunarak; evlenmek üzere çalışmalara başladığını açıklamıştı. Başarılı şarkıcının sessiz sedasız yapmış olduğu düğünlerinden tek bir kare bile basına sızmamıştı. Hadise, evlendikten sonra Mehmet Dinçerlerle böyle bir karar aldıklarını açıklamış ve özel olmalarını istediğini duyurmuştu. Kısa bir süre önce evliliklerini sonlandırma kararı alan çifttin birbirine girdiği ortaya çıktı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.