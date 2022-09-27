Masterchef Mehmet Şef Büşra'yı Yerden Yere Vurdu! Sessizliğini Koruyamadı; Öyle Bir Ağız Eğdi Ki... "Patladım!" Büşra Zambak Neye Uğradığını Şaşırdı!
TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasında sular durulmak bilmiyor. Her bölümde ayrı ayrı yaşanan olaylar silsilesinin bu hafta yaşanan gelişmenin arka planında yaşananlar ise seyircilerin ağzını kırk karış açık bıraktı. Mehmet Şef yarışmacılardan Büşra’yı yerden yere vurdu. Sessizliğini koruyamayan Mehmet Şef seyircileri şok etti. Büşra Zambak ise neye uğradığını şaşırdı. İşte yaşananlar!
Acun Ilıcalı yapımcılığında seyircisiyle buluşan ve reytingleri alt üst eden yarışma Masterchef’te her bölümde yaşananlar izleyenlerin aklını başından alıyordu. Yarışmacıların kan ter içinde mücadele ettiği yarışmada en iyi tabağı çıkarabilmek için delicesine mücadele eden yarışmacılar, yalnızca zamanla ve en iyi yemekler için mücadele etmenin yanı sıra birde şeflerin tepkileriyle mücadele etmeye çalışıyorlar. Son bölümde yaşananlar ise herkesin aklını başından aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.