Masterchef Mehmet Şef Büşra'yı Yerden Yere Vurdu! Sessizliğini Koruyamadı; Öyle Bir Ağız Eğdi Ki... "Patladım!" Büşra Zambak Neye Uğradığını Şaşırdı!

Acun Ilıcalı yapımcılığında seyircisiyle buluşan ve reytingleri alt üst eden yarışma Masterchef’te her bölümde yaşananlar izleyenlerin aklını başından alıyordu. Yarışmacıların kan ter içinde mücadele ettiği yarışmada en iyi tabağı çıkarabilmek için delicesine mücadele eden yarışmacılar, yalnızca zamanla ve en iyi yemekler için mücadele etmenin yanı sıra birde şeflerin tepkileriyle mücadele etmeye çalışıyorlar. Son bölümde yaşananlar ise herkesin aklını başından aldı.

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