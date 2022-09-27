- 27 Eyl 2022 - 21:31

Survivor Batuhan’dan Bomba Dizi Haberi! Acun Ilıcalı Ellerinden Tuttu; Öyle Bir Yapımla Ekranlara Gelecek Ki… Bölüm Başına Alacağı Ücret Bile Belli!

Tv8 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Survivor’da adını duyuran Batuhan Karacakaya’nın yeni bir diziyle anlaşma aşamasında olduğu iddia edildi. Acun Ilıcalı’nın ellerinden tutmasıyla birlikte hayatı komple değişen Batuhan Karacakaya’nın bölüm başına alacağı ücret bile belli oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının 2021 sezonunda ilk kez görülen Batuhan Karacakaya, hayranlarından hem duruşuyla hem de performansıyla tam not alıyordu. Survivor 2021’den 7. olarak ayrılan Batuhan Karacakaya, yarım kalan hayallerini tamamlamak adına All Star sezonuna katılmıştı ama bu kez de 3. olarak ayrılmıştı. Yarışmadan sonra oyunculuk mesleğine yeniden dönmek isteyen Batuhan Karacakaya, yeni dizisiyle herkesi şaşırttı! İşte merak edilenler…

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27 Eyl 2022 - 21:31 Ankara- Yaşam

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