Survivor Batuhan’dan Bomba Dizi Haberi! Acun Ilıcalı Ellerinden Tuttu; Öyle Bir Yapımla Ekranlara Gelecek Ki… Bölüm Başına Alacağı Ücret Bile Belli!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının 2021 sezonunda ilk kez görülen Batuhan Karacakaya, hayranlarından hem duruşuyla hem de performansıyla tam not alıyordu. Survivor 2021’den 7. olarak ayrılan Batuhan Karacakaya, yarım kalan hayallerini tamamlamak adına All Star sezonuna katılmıştı ama bu kez de 3. olarak ayrılmıştı. Yarışmadan sonra oyunculuk mesleğine yeniden dönmek isteyen Batuhan Karacakaya, yeni dizisiyle herkesi şaşırttı! İşte merak edilenler…

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