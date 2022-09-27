Survivor Batuhan’dan Bomba Dizi Haberi! Acun Ilıcalı Ellerinden Tuttu; Öyle Bir Yapımla Ekranlara Gelecek Ki… Bölüm Başına Alacağı Ücret Bile Belli!
Tv8 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Survivor’da adını duyuran Batuhan Karacakaya’nın yeni bir diziyle anlaşma aşamasında olduğu iddia edildi. Acun Ilıcalı’nın ellerinden tutmasıyla birlikte hayatı komple değişen Batuhan Karacakaya’nın bölüm başına alacağı ücret bile belli oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının 2021 sezonunda ilk kez görülen Batuhan Karacakaya, hayranlarından hem duruşuyla hem de performansıyla tam not alıyordu. Survivor 2021’den 7. olarak ayrılan Batuhan Karacakaya, yarım kalan hayallerini tamamlamak adına All Star sezonuna katılmıştı ama bu kez de 3. olarak ayrılmıştı. Yarışmadan sonra oyunculuk mesleğine yeniden dönmek isteyen Batuhan Karacakaya, yeni dizisiyle herkesi şaşırttı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.