Sigaraya Dev Zam! Sonunda Korkulan Oldu! Bu Zam İle Birlikte 30 TL Bile Hayal Olacak! İşte Marlboro, Parliament, Camel, HD ve LM Zamlı Fiyatları!
Yaşanan zam furyasında tüketicilerin korktuğu başına geldi ve tüm sigaralarda geçerli olacak olan sigara zammı ile ilgili detaylar açıklandı. 30 TL’yi aşan sigara fiyatlarında bu zamla ile birlikte artık 30 TL bile hayal olacak. İşte sigara zammı ve Marlboro, Parliament, Camel, HD ve LM zamlı satış fiyatları.
Son dönemde ülkemizde yaşanan zam haberlerine bir yenisi daha ekleniyor ve bu yıl sık sık zamlanan ürünler arasında yer alan sigaraya bir zam daha geleceği duyuruldu. Artan enflasyon ve kur değerleri ile birlikte hayat pahalılığının günden güne artması sonucunda özellikle ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) nedeni ile fiyatı oldukça artan sigaralarda tüketicileri üzen yeni bir zam haberi daha yayınlandı.
Hiçbir ürün yerinde saymayarak fiyatları artmaya devam ediyor. Elektronikten gıdaya, giyimden akaryakıta kadar pek çok ürünün birim fiyatlarında ücretler artarken sigara da bu artışlardan nasibini aldı ve tüm sigaralarda zam uygulanacağı haberi verildi. İşte sigarada uygulanacak zam ve güncel sigara fiyatları.
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27 Eyl 2022 - 21:32 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.