Şok Market’ten İndirim Müjdesi! Kırmızı Et, Tavuk, Yumurta, Sucuk ve Pastırma ve Süt Fiyatları Resmen Yarıya İndi! 16,75 TL, 25,10 TL, 27,50 TL’ye Düştü! Reyonlar Tükenmeye Başladı!
Şok market yaptığı indirimler ile zirveye oynamaya devam ediyor. Her hafta onlarca üründe bomba kampanyalar yapan Şok market bu haftaya özel kırmızı et, tavuk, yumurta, sucuk ve pastırma ve süt ürünlerinde fiyatları resmen yarıya indirdi. İşte Şok marketteki indirimli ürünler ve fiyat listesi.
Son dönemde yaşanan zamlardan sonra market ürünlerindeki fiyatlar artmaya devam ederken Şok market et ve süt reyonlarındaki ürünlerinde inanılmaz indirimler gerçekleştirdi ve kampanyayı yayınladı. İşte Şok marketteki kırmızı et, tavuk, yumurta, sucuk ve pastırma ve süt ürünlerinde indirimli fiyatları.
Lezzetlim Dana Kıyma 400 gram: 48,50 TL
Lezzetlim Dana Kuşbaşı 400 gram: 49,50 TL
Lezzetlim Dana Döner 300 gram: 33,75 TL
Lezzetlim Anne Köftesi Tadında 400 gram: 46,90 TL
Lezita Piliç Köfte 300 gram: 16,75 TL
Tadpi Piliç Baget kg: 36,90 TL
Tadpi Piliç Bonfile kg: 66,90 TL
Tadpi Piliç Izgara Kanat kg: 53,90 TL
Tadpi Piliç Izgara Tava kg: 76,50 TL
Tadpi Poşet Bütün Piliç kg: 32,90 TL
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28 Eyl 2022 - 22:38 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.