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28 Eyl 2022 - 22:38

Şok Market’ten İndirim Müjdesi! Kırmızı Et, Tavuk, Yumurta, Sucuk ve Pastırma ve Süt Fiyatları Resmen Yarıya İndi! 16,75 TL, 25,10 TL, 27,50 TL’ye Düştü! Reyonlar Tükenmeye Başladı!

Şok market yaptığı indirimler ile zirveye oynamaya devam ediyor. Her hafta onlarca üründe bomba kampanyalar yapan Şok market bu haftaya özel kırmızı et, tavuk, yumurta, sucuk ve pastırma ve süt ürünlerinde fiyatları resmen yarıya indirdi. İşte Şok marketteki indirimli ürünler ve fiyat listesi.