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27 Eyl 2022 - 21:53

Masterchef Gamze Çok Fena Zort Oldu! Mehmet Şef Bile Dalga Geçti; Yerden Yere Vurdu! Kabara Kabara Geziyordu; Öyle Bir Fos Çıktı Ki…

Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Masterchef’te bulunan Gamze yarışmada öyle bir şey yaşadı ki, görenler “Zort oldu” demeden duramadı! Mehmet Şef’in bile dalga konusu ettiği Gamze, resmen yerden yere vuruldu! Kabara kabara gezen Masterchef yarışmacısının fos çıkması herkesin ağzını açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…