Masterchef Gamze Çok Fena Zort Oldu! Mehmet Şef Bile Dalga Geçti; Yerden Yere Vurdu! Kabara Kabara Geziyordu; Öyle Bir Fos Çıktı Ki…
Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Masterchef’te bulunan Gamze yarışmada öyle bir şey yaşadı ki, görenler “Zort oldu” demeden duramadı! Mehmet Şef’in bile dalga konusu ettiği Gamze, resmen yerden yere vuruldu! Kabara kabara gezen Masterchef yarışmacısının fos çıkması herkesin ağzını açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam yayınlanmıştı. Yarışmacılar, Danilo Zanna’nın restoranında 110 liraya sattığı konuşulan imza tabağı “Al Beni Yukarı” tatlısını yapmak için mücadele vermişti. Şeflerin tadım yaptığı anlarda Gamze Tosun’un söylediği sözlerle kendisinin çelişmesi, şok etkisi yarattı! Mehmet Şef bile daha fazla dayanamadı ve açtı ağzını yumdu! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.