- 27 Eyl 2022 - 22:48 G: 27 Eyl 2022 - 22:53

Tozluyaka Dizisinden O İsmin Üzeri Çoktan Çizildi! Hikayesi Bitince Pılını Pırtını Topladı; Bundan Sonra Ne Geçmişte Ne Gelecekte… “Yapma Senarist!”

FOX TV ekranlarının fenomen dizisi Tozluyaka’dan bir ismin kesin olarak ayrıldığı ortaya çıktı. Hikayesi komple biten oyuncu, pılını pırtını topladı! Bundan sonra ne geçmişte ne de gelecekte yer alacak olan oyuncunun vedası ise herkesi şok içerisinde bıraktı. Heyecanlı bölümleriyle seyircileri ekranlara kilitleyen Tozluyaka’dan ayrılan ismi duyanlar ise “Yapma be senarist” yorumlarında bulundu! İşte merak edilenler…

Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Kaan Miraç Sezen, Ecem Çalhan, Ulvi Kahyaoğlu ve Serra Pirinç gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Tozluyaka dizisinin son bölümü Pazar akşamı yayınlanmıştı. Daha ilk bölümüyle seyircilerden tam not alan Tozluyaka dizisinde bir gizemin daha çözülmesiyle birlikte o oyuncu diziden resmen ayrıldı! Peki, neler oluyor?

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27 Eyl 2022 - 22:48 Ankara- Yaşam

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Tozluyaka Dizisinden O İsmin Üzeri Çoktan Çizildi! Hikayesi Bitince Pılını Pırtını Topladı; Bundan Sonra Ne Geçmişte Ne Gelecekte… “Yapma Senarist!” mask
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