Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Hamile Haliyle Her Şeyi Öğrendi! Somer Şimdi Ayvayı Yedi; Boşanma Kararı Alındı! Tüyler Diken Diken…
Kanal D ekranlarının iddialı dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Türkan, hamile haliyle her şeyi öğrendi! Somer’in asıl şimdi ayvayı yiyeceği ve Türkan’ın artık boşanma kararı alacağı gündeme geldi. Türkan ve Mine’nin yüzleşmesinde ise tüyler diken diken oldu! Peki, gündeme bomba gibi düşen bu hamilelik olayı ne?
Başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven, İclal Aydın, Veda Yurtsever ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Salı akşamlarının iddialı dizileri arasında bulunan Üç Kız Kardeş’te Türkan ve Mine’nin eski kocası Nihat bir araya gelmişti. Türkan, duydukları sonrasında çılgına dönmüş ve Mine’nin yanında soluğu almıştı. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinde neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.