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28 Eyl 2022 - 10:27

Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Hamile Haliyle Her Şeyi Öğrendi! Somer Şimdi Ayvayı Yedi; Boşanma Kararı Alındı! Tüyler Diken Diken…

Kanal D ekranlarının iddialı dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Türkan, hamile haliyle her şeyi öğrendi! Somer’in asıl şimdi ayvayı yiyeceği ve Türkan’ın artık boşanma kararı alacağı gündeme geldi. Türkan ve Mine’nin yüzleşmesinde ise tüyler diken diken oldu! Peki, gündeme bomba gibi düşen bu hamilelik olayı ne?