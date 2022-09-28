- 28 Eyl 2022 - 10:27 G: 28 Eyl 2022 - 10:31

Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Hamile Haliyle Her Şeyi Öğrendi! Somer Şimdi Ayvayı Yedi; Boşanma Kararı Alındı! Tüyler Diken Diken…

Kanal D ekranlarının iddialı dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Türkan, hamile haliyle her şeyi öğrendi! Somer’in asıl şimdi ayvayı yiyeceği ve Türkan’ın artık boşanma kararı alacağı gündeme geldi. Türkan ve Mine’nin yüzleşmesinde ise tüyler diken diken oldu! Peki, gündeme bomba gibi düşen bu hamilelik olayı ne?

Başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven, İclal Aydın, Veda Yurtsever ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Salı akşamlarının iddialı dizileri arasında bulunan Üç Kız Kardeş’te Türkan ve Mine’nin eski kocası Nihat bir araya gelmişti. Türkan, duydukları sonrasında çılgına dönmüş ve Mine’nin yanında soluğu almıştı. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinde neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

28 Eyl 2022 - 10:27 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Fatma Nur Kazan Kaynatıyor! Diskalifiye Edilmesine Ramak Kaldı; Yaşananlar Kabul Edilir Gibi Değil! “Midemiz Bulanıyor Artık!” Neler Oluyor? mask
Masterchef Fatma Nur Kazan Kaynatıyor! Diskalifiye Edilmesine Ramak Kaldı; Yaşananlar Kabul Edilir Gibi Değil! “Midemiz Bulanıyor Artık!” Neler Oluyor?
Akasya Durağı’nın Obayana’sı Görenleri Şaşırtıyor! Ortadan Kaybolmuştu! Öyle Bir Yerde Yakalandı Ki, Meğer Yaptığı İş… mask
Akasya Durağı’nın Obayana’sı Görenleri Şaşırtıyor! Ortadan Kaybolmuştu! Öyle Bir Yerde Yakalandı Ki, Meğer Yaptığı İş…
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Çiftinden Kötü Haber! Sevenleri Yasa Girdi! Sonunuz Böyle Mi Olacaktı? Kenan İmirzalıoğlu İse… mask
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Çiftinden Kötü Haber! Sevenleri Yasa Girdi! Sonunuz Böyle Mi Olacaktı? Kenan İmirzalıoğlu İse…
Survivor Seda Aktuğlu’nun Bikinisi Alev Alev Yaktı! “Şarap Gibi Hatunsun!” Görenler Mest Oldu; Bakanlar Tekrar Tekrar Baktı! mask
Survivor Seda Aktuğlu’nun Bikinisi Alev Alev Yaktı! “Şarap Gibi Hatunsun!” Görenler Mest Oldu; Bakanlar Tekrar Tekrar Baktı!
Danilo Zanna’nın Gerçek Mesleği Herkesi Şok İçerisinde Bıraktı! Herkes Onu Yıllardır Şef Sanıyor Ama Perde Arkası Bambaşka Çıktı! “Yok Artık!” mask
Danilo Zanna’nın Gerçek Mesleği Herkesi Şok İçerisinde Bıraktı! Herkes Onu Yıllardır Şef Sanıyor Ama Perde Arkası Bambaşka Çıktı! “Yok Artık!”
Kıvanç Tatlıtuğ’a Baba Olduktan Sonra Bir Şeyler Oldu! Dans Ederken Öyle Bir Karesini Paylaştı Ki, Genç Kızlar Düşüp Düşüp Bayıldı! mask
Kıvanç Tatlıtuğ’a Baba Olduktan Sonra Bir Şeyler Oldu! Dans Ederken Öyle Bir Karesini Paylaştı Ki, Genç Kızlar Düşüp Düşüp Bayıldı!
Bir Zamanlar Çıkurova’nın Gülten’i Nefesleri Kökten Kesti! Dekoltesiyle Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! “Hayran Kaldık Be!” mask
Bir Zamanlar Çıkurova’nın Gülten’i Nefesleri Kökten Kesti! Dekoltesiyle Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! “Hayran Kaldık Be!”
Yargı Ceylin’den Bomba Gönderme! Seyircilerin Nutku Tutuldu; Ne Diyeceğini Şaşırdı! Twitter Bir Anda Ayaklandı… mask
Yargı Ceylin’den Bomba Gönderme! Seyircilerin Nutku Tutuldu; Ne Diyeceğini Şaşırdı! Twitter Bir Anda Ayaklandı…
Hadise’den Boşanma Kararı Alan Mehmet Dinçerler Herkesi Şoke Etti! Sosyal Medya Sallanıyor; “Yazıklar Olsun!” mask
Hadise’den Boşanma Kararı Alan Mehmet Dinçerler Herkesi Şoke Etti! Sosyal Medya Sallanıyor; “Yazıklar Olsun!”
Özlem Yıldız’ın Oğlu Büyük Şoku Yaşattı! “Küçücüktü Aslan Gibi Olmuş!” Twitter Resmen Sallanıyor, Instagram Ayağa Kalktı! mask
Özlem Yıldız’ın Oğlu Büyük Şoku Yaşattı! “Küçücüktü Aslan Gibi Olmuş!” Twitter Resmen Sallanıyor, Instagram Ayağa Kalktı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hangi Burç Ekim Ayında Paradan Yana Sıkıntı Yaşamayacak? İşte Ekim Ayını Bolluk Bereketle Yaşayacak Burçlar… mask
Hangi Burç Ekim Ayında Paradan Yana Sıkıntı Yaşamayacak? İşte Ekim Ayını Bolluk Bereketle Yaşayacak Burçlar…
Ankara Elektrik Kesintisi! 28 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 28 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Masterchef Fatma Nur Kazan Kaynatıyor! Diskalifiye Edilmesine Ramak Kaldı; Yaşananlar Kabul Edilir Gibi Değil! “Midemiz Bulanıyor Artık!” Neler Oluyor? mask
Masterchef Fatma Nur Kazan Kaynatıyor! Diskalifiye Edilmesine Ramak Kaldı; Yaşananlar Kabul Edilir Gibi Değil! “Midemiz Bulanıyor Artık!” Neler Oluyor?
Altın Fiyatları Çakıldıkça Çakılıyor! Kuyumcular Dizlerini Dövmeye Başladı; Öyle Bir Konuma Geldi Ki, Ortalık Zangır Zangır Sallanıyor! Gram Altın… mask
Altın Fiyatları Çakıldıkça Çakılıyor! Kuyumcular Dizlerini Dövmeye Başladı; Öyle Bir Konuma Geldi Ki, Ortalık Zangır Zangır Sallanıyor! Gram Altın…
Şok Market’ten Müjde! Kırmızı Et, Tavuk, Yumurta, Sucuk ve Pastırma ve Süt Ürünlerinde İnanılmaz İndirimler! Fiyatlar Resmen Yarıya İndi! 16,75 TL, 25,10 TL, 27,50 TL’den Satışa Sunuluyor! Reyonlar Tükenmeye Başladı! mask
Şok Market’ten Müjde! Kırmızı Et, Tavuk, Yumurta, Sucuk ve Pastırma ve Süt Ürünlerinde İnanılmaz İndirimler! Fiyatlar Resmen Yarıya İndi! 16,75 TL, 25,10 TL, 27,50 TL’den Satışa Sunuluyor! Reyonlar Tükenmeye Başladı!
Sigaraya Dev Zam! Sonunda Korkulan Oldu! Bu Zam İle Birlikte 30 TL Bile Hayal Olacak! İşte Marlboro, Parliament, Camel, HD ve LM Zamlı Fiyatları! mask
Sigaraya Dev Zam! Sonunda Korkulan Oldu! Bu Zam İle Birlikte 30 TL Bile Hayal Olacak! İşte Marlboro, Parliament, Camel, HD ve LM Zamlı Fiyatları!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL