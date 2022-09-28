Gökçe Bahadır’ın Eski Eşi Kemal Sunal Bağlantısıyla Şoke Etti! Sadece 1 Yıl Evli Kalmışlardı; Duyanlar Şok İçerisinde Kaldı!

Bir süredir aradığı aşkı müzisyen Emir Ersoy’da bulduğunu dile getiren ekranların tanınan siması ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, geçtiğimiz aylarda Emir Ersoy ile yaşamını birleştirdi. Şimdilerde son derece mutlu bir aile tablosu çizen Gökçe Bahadır’ın daha önce bir kez daha evlendiği öğrenildi. Öte yandan Gökçe Bahadır’ın eski eşinin usta oyuncu Kemal Sunal ile olan bağlantısı herkesi şaşırttı. Peki, Gökçe Bahadır’ın eski eşi kimdir? Gökçe Bahadır kaç kere evlendi? Gökçe Bahadır ile Ali Sunal evli miydi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...