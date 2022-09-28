Gökçe Bahadır’ın Eski Eşi Kemal Sunal Bağlantısıyla Şoke Etti! Sadece 1 Yıl Evli Kalmışlardı; Duyanlar Şok İçerisinde Kaldı!
Bir süredir aradığı aşkı müzisyen Emir Ersoy’da bulduğunu dile getiren ekranların tanınan siması ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, geçtiğimiz aylarda Emir Ersoy ile yaşamını birleştirdi. Şimdilerde son derece mutlu bir aile tablosu çizen Gökçe Bahadır’ın daha önce bir kez daha evlendiği öğrenildi. İşte detaylar...
Bir süredir aradığı aşkı müzisyen Emir Ersoy’da bulduğunu dile getiren ekranların tanınan siması ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, geçtiğimiz aylarda Emir Ersoy ile yaşamını birleştirdi. Şimdilerde son derece mutlu bir aile tablosu çizen Gökçe Bahadır’ın daha önce bir kez daha evlendiği öğrenildi. Öte yandan Gökçe Bahadır’ın eski eşinin usta oyuncu Kemal Sunal ile olan bağlantısı herkesi şaşırttı. Peki, Gökçe Bahadır’ın eski eşi kimdir? Gökçe Bahadır kaç kere evlendi? Gökçe Bahadır ile Ali Sunal evli miydi? İşte, detaylar…
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28 Eyl 2022 - 12:00 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.