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28 Eyl 2022 - 14:10

Gupse Özay ve Barış Arduç’un Evinde Büyük Kriz! 2 Hafta Önce Anne Olmuştu; Hayranlarının Kalpleri Yerinden Fırladı Çıktı! Neler Oluyor?

İki yıl önce dünya evine giren Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, evlilikleriyle herkese örnek oluyordu. 15 gün önce annelik ve babalık sevinci yaşayan Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinin evinde büyük bir kriz patlak verdi! Hayranlarının kalplerini yerinden çıkaran ve derinden üzen Gupse Özay ve Barış Arduç, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…