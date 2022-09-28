Gupse Özay ve Barış Arduç’un Evinde Büyük Kriz! 2 Hafta Önce Anne Olmuştu; Hayranlarının Kalpleri Yerinden Fırladı Çıktı! Neler Oluyor?
İki yıl önce dünya evine giren Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, evlilikleriyle herkese örnek oluyordu. 15 gün önce annelik ve babalık sevinci yaşayan Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinin evinde büyük bir kriz patlak verdi! Hayranlarının kalplerini yerinden çıkaran ve derinden üzen Gupse Özay ve Barış Arduç, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Deliha filminin setinde tanışan Barış Arduç ve Gupse Özay, 6 yıl kadar birlikte olmuşlardı. Aşklarını evlilikle taçlandırmak isteyen Barış Arduç ve Gupse Özay, sessiz sedasız evlenme kararı almışlardı. 2020 yılında aileler arasında mini bir düğün organizasyonu yapan Barış Arduç ve Gupse Özay, hayranlarını şaşırtmıştı. Geçtiğimiz günlerde anne – baba olmanın keyfini yaşadıklarını duyuran ikilinin evinde bomba bir kriz yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.