- 28 Eyl 2022 - 16:12

Survivor Nisa’ya Ogeday Girişken’den Bomba Evlilik Teklifi! Sude Burcu ve Mert Öcal Çiftinden Sonra Büyük Bomba Patladı! “Kıskandı Belli Ki!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bulunan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken’in evlilik hazırlığında bulundukları biliniyordu. Girişken’den gelen bomba evlilik teklifi ise ağızların açık kalmasına neden oldu! Kısa bir süre önce Sude Burcu ve Mert Öcal’ın evlenme teklifinden sonra böyle bir evlenme skandalının patlak vermesi ise “Kıskandı belli ki” yorumlarını yaptılar! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının finalinde Nisa Bölükbaşı, kupayı kaldıran isim olmuştu. 2020 sezonunda tanıştığı Barış Murat Yağcı’yla tüm ilişkisini bitiren Nisa Bölükbaşı, 2022 All Star sezonuna katılmadan önce Ogeday Girişken’le aşk yaşamaya başlamışlardı. Şimdiyse ikiliden bomba bir evlilik teklifi olayı geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Eyl 2022 - 16:12 Ankara- Yaşam

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