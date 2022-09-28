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28 Eyl 2022 - 16:12

Survivor Nisa’ya Ogeday Girişken’den Bomba Evlilik Teklifi! Sude Burcu ve Mert Öcal Çiftinden Sonra Büyük Bomba Patladı! “Kıskandı Belli Ki!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bulunan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken’in evlilik hazırlığında bulundukları biliniyordu. Girişken’den gelen bomba evlilik teklifi ise ağızların açık kalmasına neden oldu! Kısa bir süre önce Sude Burcu ve Mert Öcal’ın evlenme teklifinden sonra böyle bir evlenme skandalının patlak vermesi ise “Kıskandı belli ki” yorumlarını yaptılar! İşte merak edilen tüm detaylar…