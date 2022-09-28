Masterchef Serpilay’ın Artık Acun Tarafından Gönderilecek! Artık Sabır Mabır Kalmadı; “Gittiği Gün Davul Zurna Tutacağım!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor!

“Dünyanın En Zor Yemek Yarışması” olarak bilinen Masterchef’in son bölümünde Mavi takım ve Kırmızı takım, kıyasıya bir mücadele vermişlerdi. Mavi takım ise tüm oyunlarda kaybederek; bireysel dokunulmazlık için mücadele vermişti. Eleme potasına giden isimler ise Kaan ve Fatma Nur olmuştu. Yarışmada uzun süredir hal ve hareketleriyle ön plana çıkan Serpilay Salkım’ın dün akşam yayınlanan bölümde söyledikleri ise tepkilere neden oldu! İşte merak edilenler…

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