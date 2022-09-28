Masterchef Serpilay’ın Artık Acun Tarafından Gönderilecek! Artık Sabır Mabır Kalmadı; “Gittiği Gün Davul Zurna Tutacağım!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te buluna Serpilay artık seyircinin sinirlerini zıplatmaya başladı! Acun Ilıcalı tarafından gönderileceği gündeme gelen Serpilay Salkım, artık sabır mabır bırakmadı! “Gittiğin gün davul zurna tutacağım” yorumlarını alan Serpilay Salkım, resmen linç üzerine linç yemeye başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
“Dünyanın En Zor Yemek Yarışması” olarak bilinen Masterchef’in son bölümünde Mavi takım ve Kırmızı takım, kıyasıya bir mücadele vermişlerdi. Mavi takım ise tüm oyunlarda kaybederek; bireysel dokunulmazlık için mücadele vermişti. Eleme potasına giden isimler ise Kaan ve Fatma Nur olmuştu. Yarışmada uzun süredir hal ve hareketleriyle ön plana çıkan Serpilay Salkım’ın dün akşam yayınlanan bölümde söyledikleri ise tepkilere neden oldu! İşte merak edilenler…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.