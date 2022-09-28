- 28 Eyl 2022 - 16:48 G: 28 Eyl 2022 - 17:04

Masterchef Serpilay’ın Artık Acun Tarafından Gönderilecek! Artık Sabır Mabır Kalmadı; “Gittiği Gün Davul Zurna Tutacağım!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te buluna Serpilay artık seyircinin sinirlerini zıplatmaya başladı! Acun Ilıcalı tarafından gönderileceği gündeme gelen Serpilay Salkım, artık sabır mabır bırakmadı! “Gittiğin gün davul zurna tutacağım” yorumlarını alan Serpilay Salkım, resmen linç üzerine linç yemeye başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

“Dünyanın En Zor Yemek Yarışması” olarak bilinen Masterchef’in son bölümünde Mavi takım ve Kırmızı takım, kıyasıya bir mücadele vermişlerdi. Mavi takım ise tüm oyunlarda kaybederek; bireysel dokunulmazlık için mücadele vermişti. Eleme potasına giden isimler ise Kaan ve Fatma Nur olmuştu. Yarışmada uzun süredir hal ve hareketleriyle ön plana çıkan Serpilay Salkım’ın dün akşam yayınlanan bölümde söyledikleri ise tepkilere neden oldu! İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

28 Eyl 2022 - 16:48 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Fatma Nur’un Cezası Belli Oldu! Acun Medya “Bu Kadarı Az!” Dedi; Sırtına Dünya Yükünü Koydular! Neler Oldu Neler… mask
Masterchef Fatma Nur’un Cezası Belli Oldu! Acun Medya “Bu Kadarı Az!” Dedi; Sırtına Dünya Yükünü Koydular! Neler Oldu Neler…
Masterchef Vural’ın Yarışmadan Kazandığı Para Öyle Böyle Değil! Acun Ilıcalı Resmen Servetinin 4’te 3’ünü Hesabına Göndermiş! “Acun Reis Ne Yaptın Sen!” mask
Masterchef Vural’ın Yarışmadan Kazandığı Para Öyle Böyle Değil! Acun Ilıcalı Resmen Servetinin 4’te 3’ünü Hesabına Göndermiş! “Acun Reis Ne Yaptın Sen!”
Masterchef Gamze Çok Fena Zort Oldu! Mehmet Şef Bile Dalga Geçti; Yerden Yere Vurdu! Kabara Kabara Geziyordu; Öyle Bir Fos Çıktı Ki… mask
Masterchef Gamze Çok Fena Zort Oldu! Mehmet Şef Bile Dalga Geçti; Yerden Yere Vurdu! Kabara Kabara Geziyordu; Öyle Bir Fos Çıktı Ki…
Masterchef Yarışmasından Fatma Nur Diskalifiye Edildi! Acun Ilıcalı Yozgat Biletini Eline Sıkıştırdı; “Hadi Evine!” Dedi! Masterchef Tarihinde Böylesi Daha Önce Görülmedi… mask
Masterchef Yarışmasından Fatma Nur Diskalifiye Edildi! Acun Ilıcalı Yozgat Biletini Eline Sıkıştırdı; “Hadi Evine!” Dedi! Masterchef Tarihinde Böylesi Daha Önce Görülmedi…
Masterchef Yarışmasında Ayak Kaydıran, Kan Donduran Hata! Şeflerin Nutku Tutuldu… Hıçkırıklara Boğuldu Ama Ne Fayda! Neler Oldu Neler… mask
Masterchef Yarışmasında Ayak Kaydıran, Kan Donduran Hata! Şeflerin Nutku Tutuldu… Hıçkırıklara Boğuldu Ama Ne Fayda! Neler Oldu Neler…
Masterchef Yarışmasından Vural Elendi! Masterchef Vural Burnaz Kimdir, Nerelidir? Enerjisiyle Ortalığı İnletiyordu; Yaşını Duyan Şoke Oldu! mask
Masterchef Yarışmasından Vural Elendi! Masterchef Vural Burnaz Kimdir, Nerelidir? Enerjisiyle Ortalığı İnletiyordu; Yaşını Duyan Şoke Oldu!
Masterchef Vural’ın Yeni Aşkı Masterchef’ten Çıktı! Kimsenin Gözünden Kaçmamıştı; Nişan Olayı Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı! mask
Masterchef Vural’ın Yeni Aşkı Masterchef’ten Çıktı! Kimsenin Gözünden Kaçmamıştı; Nişan Olayı Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı!
Masterchef’ten Elenen Vural’a Somer Şef Piyangosu Vurdu! “Emeklerin Çöp Olmayacak!” Dedi; Uçak Biletini Çoktan Aldı! Neler Oluyor? mask
Masterchef’ten Elenen Vural’a Somer Şef Piyangosu Vurdu! “Emeklerin Çöp Olmayacak!” Dedi; Uçak Biletini Çoktan Aldı! Neler Oluyor?
Masterchef Fatma Nur Hüngür Hüngür Ağladı! Şeflerin Önünde Yaşadıkları Öyle Bir Şeyler Dedi Ki… “Burası Gerçekten Çok Zor!” Çekilmesine Ramak Var! mask
Masterchef Fatma Nur Hüngür Hüngür Ağladı! Şeflerin Önünde Yaşadıkları Öyle Bir Şeyler Dedi Ki… “Burası Gerçekten Çok Zor!” Çekilmesine Ramak Var!
Acun’dan Fahriye’ye Büyük Jest! Masterchef Stüdyolarında Böylesi Daha Önce Hiç Görülmedi! Hem Şefler Hem Yarışmacılar Seferber Oldu... “Yok Artık” mask
Acun’dan Fahriye’ye Büyük Jest! Masterchef Stüdyolarında Böylesi Daha Önce Hiç Görülmedi! Hem Şefler Hem Yarışmacılar Seferber Oldu... “Yok Artık”
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Acun Ilıcalı'dan Sude Burcu ve Mert Öcal'a Milyon Liralık Jest! Evlenme Arifesine Girince Öyle Bir Olay Koptu Ki... Düğün Hediyeleri Gırla Gelmeye Başladı! Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı'dan Sude Burcu ve Mert Öcal'a Milyon Liralık Jest! Evlenme Arifesine Girince Öyle Bir Olay Koptu Ki... Düğün Hediyeleri Gırla Gelmeye Başladı! Neler Oluyor?
Hadise’den Mehmet Dinçerler’e Rest! Boşanma Sonrasında Öyle Bilgiler Sızdırıldı Ki… Dinçerler “Yakamdan Düşsün” Dedi; Sosyal Medya Ayaklandı! Neler Oluyor? mask
Hadise’den Mehmet Dinçerler’e Rest! Boşanma Sonrasında Öyle Bilgiler Sızdırıldı Ki… Dinçerler “Yakamdan Düşsün” Dedi; Sosyal Medya Ayaklandı! Neler Oluyor?
Survivor Nisa’ya Ogeday Girişken’den Bomba Evlilik Teklifi! Sude Burcu ve Mert Öcal Çiftinden Sonra Büyük Bomba Patladı! “Kıskandı Belli Ki!” mask
Survivor Nisa’ya Ogeday Girişken’den Bomba Evlilik Teklifi! Sude Burcu ve Mert Öcal Çiftinden Sonra Büyük Bomba Patladı! “Kıskandı Belli Ki!”
Serdar Ortaç Elinde Avucunda Ne Varsa Kaybetti! İhanet İtirafından Sonra Yaptıklarına Akıl Sır Ermiyor! “Şaka Mı!” mask
Serdar Ortaç Elinde Avucunda Ne Varsa Kaybetti! İhanet İtirafından Sonra Yaptıklarına Akıl Sır Ermiyor! “Şaka Mı!”
Masterchef Yarışmasından Tüyler Ürperten İfşa! 96. İfşa Herkesi Şok İçerisinde Bıraktı; Acun Bu Yüzden Borç Batağına Batacak! O Takım… mask
Masterchef Yarışmasından Tüyler Ürperten İfşa! 96. İfşa Herkesi Şok İçerisinde Bıraktı; Acun Bu Yüzden Borç Batağına Batacak! O Takım…
Miss Turkey Bitti, Olayları Bitmedi! Demet Şener Perde Arkasını Açıkladı; Tüyler Diken Oldu! Meğer Birkaç Tane Güzel Kadın… mask
Miss Turkey Bitti, Olayları Bitmedi! Demet Şener Perde Arkasını Açıkladı; Tüyler Diken Oldu! Meğer Birkaç Tane Güzel Kadın…
Sakıp Sabancı’nın Yüreğinde Sızıydı… Bedensel Engelli Oğlunun Son Halini Görenler Şoke Oldu! Artık 52 Yaşına Basmış… mask
Sakıp Sabancı’nın Yüreğinde Sızıydı… Bedensel Engelli Oğlunun Son Halini Görenler Şoke Oldu! Artık 52 Yaşına Basmış…
Gupse Özay ve Barış Arduç’un Evinde Büyük Kriz! 2 Hafta Önce Anne Olmuştu; Hayranlarının Kalpleri Yerinden Fırladı Çıktı! Neler Oluyor? mask
Gupse Özay ve Barış Arduç’un Evinde Büyük Kriz! 2 Hafta Önce Anne Olmuştu; Hayranlarının Kalpleri Yerinden Fırladı Çıktı! Neler Oluyor?
Müge Anlı ve Esra Erol’un Akıl Hocasıydı… Esra Ceyhan’ın Kızıyla Paylaşımı Şok Etkisi Yarattı! Açıklaması Ortalığı Ayağa Kaldırdı! mask
Müge Anlı ve Esra Erol’un Akıl Hocasıydı… Esra Ceyhan’ın Kızıyla Paylaşımı Şok Etkisi Yarattı! Açıklaması Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
Seda Sayan 18’lik Genç Kızların Çatır Çatır Çatlattı! “Salında Boyunu Görelim!” Gelinlik Kız Gibi Süzüldü, Görenler “60 Yaşında” Diyemedi! Minicik Şortu… mask
Seda Sayan 18’lik Genç Kızların Çatır Çatır Çatlattı! “Salında Boyunu Görelim!” Gelinlik Kız Gibi Süzüldü, Görenler “60 Yaşında” Diyemedi! Minicik Şortu…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Acun Ilıcalı'dan Sude Burcu ve Mert Öcal'a Milyon Liralık Jest! Evlenme Arifesine Girince Öyle Bir Olay Koptu Ki... Düğün Hediyeleri Gırla Gelmeye Başladı! Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı'dan Sude Burcu ve Mert Öcal'a Milyon Liralık Jest! Evlenme Arifesine Girince Öyle Bir Olay Koptu Ki... Düğün Hediyeleri Gırla Gelmeye Başladı! Neler Oluyor?
Survivor Nisa’ya Ogeday Girişken’den Bomba Evlilik Teklifi! Sude Burcu ve Mert Öcal Çiftinden Sonra Büyük Bomba Patladı! “Kıskandı Belli Ki!” mask
Survivor Nisa’ya Ogeday Girişken’den Bomba Evlilik Teklifi! Sude Burcu ve Mert Öcal Çiftinden Sonra Büyük Bomba Patladı! “Kıskandı Belli Ki!”
Ziraat Bankası Yine Yaptı Yapacağını! Sadece 290 Bin Liraya Sıfır Aracınız Olacak; Günler Kaldı! Duyan Koşa Koşa Gidip Başvuruyor… mask
Ziraat Bankası Yine Yaptı Yapacağını! Sadece 290 Bin Liraya Sıfır Aracınız Olacak; Günler Kaldı! Duyan Koşa Koşa Gidip Başvuruyor…
Hadise’den Mehmet Dinçerler’e Rest! Boşanma Sonrasında Öyle Bilgiler Sızdırıldı Ki… Dinçerler “Yakamdan Düşsün” Dedi; Sosyal Medya Ayaklandı! Neler Oluyor? mask
Hadise’den Mehmet Dinçerler’e Rest! Boşanma Sonrasında Öyle Bilgiler Sızdırıldı Ki… Dinçerler “Yakamdan Düşsün” Dedi; Sosyal Medya Ayaklandı! Neler Oluyor?
Miss Turkey Bitti, Olayları Bitmedi! Demet Şener Perde Arkasını Açıkladı; Tüyler Diken Oldu! Meğer Birkaç Tane Güzel Kadın… mask
Miss Turkey Bitti, Olayları Bitmedi! Demet Şener Perde Arkasını Açıkladı; Tüyler Diken Oldu! Meğer Birkaç Tane Güzel Kadın…
Masterchef Yarışmasından Tüyler Ürperten İfşa! 96. İfşa Herkesi Şok İçerisinde Bıraktı; Acun Bu Yüzden Borç Batağına Batacak! O Takım… mask
Masterchef Yarışmasından Tüyler Ürperten İfşa! 96. İfşa Herkesi Şok İçerisinde Bıraktı; Acun Bu Yüzden Borç Batağına Batacak! O Takım…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL