Defne Samyeli Sütyensiz Kıyafetiyle Başları Döndürdü! Minileri Çekti; Fizik Şovu Tansiyonları Yükseltti! “Sen Nasıl 2 Çocuk Annesisin!” Beğeniler Arka Arkaya…

50 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran bir fiziğe sahip olan Defne Samyeli, hayranlarını mest ediyordu. Ekranlarda sadece başrol olması durumunda geleceğini dile getiren Defne Samyeli, herkesi şaşırtmıştı. Camdaki Kız dizisinden kendisine Cana karakteri için teklif geldiğini ama bu teklifi başrol olmadığı için kabul etmediğini ifade eden Defne Samyeli, kendisini sahnelere bırakmıştı. Sesiyle ve sahne enerjisiyle izleyenleri büyüleyen Samyeli, sahnesinden birkaç kare paylaşarak nefesleri kesti! İşte merak edilenler…

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