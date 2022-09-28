Defne Samyeli Sütyensiz Kıyafetiyle Başları Döndürdü! Minileri Çekti; Fizik Şovu Tansiyonları Yükseltti! “Sen Nasıl 2 Çocuk Annesisin!” Beğeniler Arka Arkaya…
Son zamanların en çok gündeme gelen isimlerinden biri olan Defne Samyeli’nin sütyensiz paylaşımı nefesleri kesti, başları döndürdü! Minileri üzerine çeken Samyeli, fizik şovuyla tansiyonları resmen yükseltti. “Sen nasıl iki çocuk annesisin” yorumlarını alan Defne Samyeli’ye beğeniler arka arkaya geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
50 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran bir fiziğe sahip olan Defne Samyeli, hayranlarını mest ediyordu. Ekranlarda sadece başrol olması durumunda geleceğini dile getiren Defne Samyeli, herkesi şaşırtmıştı. Camdaki Kız dizisinden kendisine Cana karakteri için teklif geldiğini ama bu teklifi başrol olmadığı için kabul etmediğini ifade eden Defne Samyeli, kendisini sahnelere bırakmıştı. Sesiyle ve sahne enerjisiyle izleyenleri büyüleyen Samyeli, sahnesinden birkaç kare paylaşarak nefesleri kesti! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.