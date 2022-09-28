Seda Sayan Paraya Kıydı; Gelinine Servet Aldı! Oğulcan Engin’le Küs Olduğu Konuşuluyordu… “Allah Herkese Böyle Kaynana Versin!” Tam Tamına…
Geçtiğimiz aylarda kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten’le dünya evine giren Seda Sayan, tepkileri toplamıştı. Oğlu Oğulcan Engin’le sırf bu yüzden arasının bozuk olduğu konuşulan Seda Sayan’dan gelinine servet değerinde bir jest geldi! Aldığı hediyenin değerini duyanlar ise “Allah herkese böyle kaynana versin” yorumlarında bulunmadan edemedi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sevgililer Günü’nde oldukça romantik bir evlenme teklifi alan Seda Sayan, evlilik hazırlıklarına başlamıştı. Güzeller güzeli usta sanatçı, Nisan ayının son günlerinde dünya evine girmişti. Evlenmesine günler kala Oğulcan Engin’in düğüne katılmayacağı ve “Sessiz sedasız evlen” dediği iddia edilmişti. İddia edilen gibi Oğulcan Engin düğüne katılmamıştı. Aralarının sırf bu yüzden çok fena bir biçimde açık olduğu konuşulmuştu ama başarılı isim net bir açıklama yapmamıştı. Her şeye rağmen gelinini sık sık hediyeye boğan Seda Sayan, en son aldığı hediyeyle herkesi şoke etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.