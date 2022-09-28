Seda Sayan Paraya Kıydı; Gelinine Servet Aldı! Oğulcan Engin’le Küs Olduğu Konuşuluyordu… “Allah Herkese Böyle Kaynana Versin!” Tam Tamına…

Sevgililer Günü’nde oldukça romantik bir evlenme teklifi alan Seda Sayan, evlilik hazırlıklarına başlamıştı. Güzeller güzeli usta sanatçı, Nisan ayının son günlerinde dünya evine girmişti. Evlenmesine günler kala Oğulcan Engin’in düğüne katılmayacağı ve “Sessiz sedasız evlen” dediği iddia edilmişti. İddia edilen gibi Oğulcan Engin düğüne katılmamıştı. Aralarının sırf bu yüzden çok fena bir biçimde açık olduğu konuşulmuştu ama başarılı isim net bir açıklama yapmamıştı. Her şeye rağmen gelinini sık sık hediyeye boğan Seda Sayan, en son aldığı hediyeyle herkesi şoke etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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