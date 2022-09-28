Survivor Aycan Yanaç Bikini Üstüyle Öyle Pozlar Verdi Ki… “Dekolte Kraliçesi!” Yarışmadaki Hallerinden Eser Bırakmadı; Sevgilisinden Ayrılır Ayrılmaz…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Aycan Yanaç, bikini üstüyle öyle pozlar verdi ki, görenler “Dekolte kraliçesi” yorumlarında bulundu! Yarışmadaki hallerinden eser bile bırakmayan Aycan Yanaç’ın bu halleri başları döndürdü. Bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisinden son olarak ayrılan Yanaç, hayran bırakmayı bir kez daha başardı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve 6 ay boyunca en az 18 yarışmacının hayatta kalma savaşı verdiği Survivor yarışmasına ilk kez 2020 döneminde katılan Aycan Yanaç, performansıyla ve güzelliğiyle kalplerde çoktan şampiyon olmuştu. Yarım kalan hayallerini tamamlamak adına bu kez de All Star sezonuna katılan Yanaç, yarışmadan sonra öyle bir değişim yaşadı ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.