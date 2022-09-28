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28 Eyl 2022 - 20:25

Survivor Aycan Yanaç Bikini Üstüyle Öyle Pozlar Verdi Ki… “Dekolte Kraliçesi!” Yarışmadaki Hallerinden Eser Bırakmadı; Sevgilisinden Ayrılır Ayrılmaz…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Aycan Yanaç, bikini üstüyle öyle pozlar verdi ki, görenler “Dekolte kraliçesi” yorumlarında bulundu! Yarışmadaki hallerinden eser bile bırakmayan Aycan Yanaç’ın bu halleri başları döndürdü. Bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisinden son olarak ayrılan Yanaç, hayran bırakmayı bir kez daha başardı! İşte merak edilen tüm detaylar…