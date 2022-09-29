Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızgül’ü yıllar sonra sete döndüren Prestij Meselesi filminin çekimleri başladı. Vizyon tarihi netleşen Prestij Meselesi filminin konusu ve oyuncu kadrosu da yavaş yavaş gün yüzüne çıkar oldu. Öte yandan Prestij Meselesi filminin oyuncu kadrosunda yer alan isimler herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Prestij Meselesi filmi neyi anlatıyor? Prestij Meselesi ne zaman yayınlanacak? Prestij Meselesi oyuncuları kimler? İşte, detaylar…

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