Masterchef Tayfun’un Gerçek Yüzü Ortaya Çıktı! Yaptıkları ve Yaşadıkları Çelişkili Olunca Sosyal Medya Ayağa Kalktı! “Bir Evine Gitseydin de Kurtulsaydık!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Tayfun, fırtınalar estirdi! Gerçek yüzünün ortaya çıktığına dair yorumlar alan Tayfun’un yaptıkları ve yaşadıkları çelişkili olunca sosyal medya resmen ayağa kalktı! “Bir evine gitseydin de kurtulsaydık senden” yorumlarını alan Tayfun, şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde yarışmacılar; sıfır atık adı altında yemekler hazırlamaya çalışmışlardı. Mavi takım oyuncuları ve Kırmızı takım oyuncuları, hem az malzeme harcamayı hem de lezzetli tabaklar çıkarmayı hedeflemişlerdi. Yarışmada fırtınalar estiren Tayfun’un son bölümde yaptıkları seyircilerin sinirlerini bozmaya yetti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.