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29 Eyl 2022 - 11:56

Masterchef Tayfun’un Gerçek Yüzü Ortaya Çıktı! Yaptıkları ve Yaşadıkları Çelişkili Olunca Sosyal Medya Ayağa Kalktı! “Bir Evine Gitseydin de Kurtulsaydık!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Tayfun, fırtınalar estirdi! Gerçek yüzünün ortaya çıktığına dair yorumlar alan Tayfun’un yaptıkları ve yaşadıkları çelişkili olunca sosyal medya resmen ayağa kalktı! “Bir evine gitseydin de kurtulsaydık senden” yorumlarını alan Tayfun, şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…