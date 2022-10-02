Mehmet Ali Erbil'den Açıklama Geldi! Günlük 100 Bin TL kazandığı iddia edilmişti! "Para işleriyle hiç ilgilenmiyorum!"
Bir süredir sosyal medya fenomeni Ece Ronay ile mahkemelik olmasıyla gündemlerden düşmeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, şimdilerde TikTok’tan açtığı canlı yayınlar ile gündem olmaya başladı. Ece Ronay’ın TikTok’tan Mehmet Ali Erbil’in 100 bin TL kazandığını iddia etmesi üzerine, ünlü şovmenden de yanıt gecikmedi. İşte detaylar...
Bir süredir sosyal medya fenomeni Ece Ronay ile mahkemelik olmasıyla gündemlerden düşmeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, şimdilerde TikTok’tan açtığı canlı yayınlar ile gündem olmaya başladı. Ece Ronay’ın TikTok’tan Mehmet Ali Erbil’in 100 bin TL kazandığını iddia etmesi üzerine, ünlü şovmenden de yanıt gecikmedi. Peki, Mehmet Ali Erbil günlük kazancı hakkında ne dedi? Mehmet Ali Erbil ne kadar kazanıyor? Mehmet Ali Erbil’in TikTok kazancı ne kadar? İşte, detaylar…
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02 Eki 2022 - 23:05 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.