Mehmet Ali Erbil'den Açıklama Geldi! Günlük 100 Bin TL kazandığı iddia edilmişti! "Para işleriyle hiç ilgilenmiyorum!"

Bir süredir sosyal medya fenomeni Ece Ronay ile mahkemelik olmasıyla gündemlerden düşmeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, şimdilerde TikTok’tan açtığı canlı yayınlar ile gündem olmaya başladı. Ece Ronay’ın TikTok’tan Mehmet Ali Erbil’in 100 bin TL kazandığını iddia etmesi üzerine, ünlü şovmenden de yanıt gecikmedi. Peki, Mehmet Ali Erbil günlük kazancı hakkında ne dedi? Mehmet Ali Erbil ne kadar kazanıyor? Mehmet Ali Erbil’in TikTok kazancı ne kadar? İşte, detaylar…

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