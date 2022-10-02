EYT Hakkında Son Dakika Kararı Çıktı! Kadınlarda 20, Erkeklerde 25 Yıl… Milyonlarca Vatandaş Bunu Bekliyordu! Neler Oluyor?
Yaklaşık 1,5 milyon kişinin yararlanmasının beklenildiği EYT düzenlemesi kapsamında sona gelindi. Aralık ayında TBMM’ye gelmesi beklenen ve şubat ayında ilk maaşlarını almaları öngörülen EYT’liler için bir açıklama da şartlar ve kapsam bakımından SGK Eski İl Müdürü ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş’tan geldi. İşte detaylar...
Yaklaşık 1,5 milyon kişinin yararlanmasının beklenildiği EYT düzenlemesi kapsamında sona gelindi. Aralık ayında TBMM’ye gelmesi beklenen ve şubat ayında ilk maaşlarını almaları öngörülen EYT’liler için bir açıklama da şartlar ve kapsam bakımından SGK Eski İl Müdürü ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş’tan geldi. Peki, EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak? EYT şartları neler olacak? EYT gün ve prim şartı neler? İşte, detaylar…
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02 Eki 2022 - 23:05 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.