Selin Ciğerci'nin Derin Yırtmacı Mest Etti! Kıpkırmızı Elbisesiyle Kalçasına Kadar Açtı! “Boşanmak Yaradı Sana!”...

2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, tepkileri toplamıştı. 2021 yılında boşanma kararı alan Selin Ciğerci, yeniden biricik sevgilisiyle birkaç ay sonra barışmıştı. 2022 yılında hem evlenen hem boşanan çift, en son olarak hayatlarına başka isimlerle devam etme kararı almışlardı. Boşanma sonrasında büyük bir değişim yaşayan Selin Ciğerci, kıpkırmızı elbisesiyle kasığına kadar açıp…

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