Selin Ciğerci'nin Derin Yırtmacı Mest Etti! Kıpkırmızı Elbisesiyle Kalçasına Kadar Açtı! “Boşanmak Yaradı Sana!”...
Geçtiğimiz aylarda boşanma kararı alan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, sevenlerini üzmüştü. Boşanma sonrasında hayatına kaldığı yerden devam eden Selin Ciğerci’nin kıpkırmızı, kalçasına kadar açılan elbisesi başları döndürdü! “Boşanmak sana yaradı” yorumlarını alan Ciğerci’nin derin yırtmacı resmen başına bela oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, tepkileri toplamıştı. 2021 yılında boşanma kararı alan Selin Ciğerci, yeniden biricik sevgilisiyle birkaç ay sonra barışmıştı. 2022 yılında hem evlenen hem boşanan çift, en son olarak hayatlarına başka isimlerle devam etme kararı almışlardı. Boşanma sonrasında büyük bir değişim yaşayan Selin Ciğerci, kıpkırmızı elbisesiyle kasığına kadar açıp…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.