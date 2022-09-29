Camdaki Kız Dizisinde Feride'nin Ölümü Açıklandı! Nalan Sonunda Derin Bir Nefes Alacak; Sosyal Medya Sallanıyor... “Kurtulduk Cazgır Karıdan!” Bileti Kesildi...

Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanlarının uyarlamalar son dönemlere en çok damga vuran diziler oluyordu. Kırmızı Oda dizisinden sonra merakla beklenen Camdaki Kız kitabından uyarlanan dizi de Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisiyle buluştu. Kısa sürede herkes tarafından sevilerek ve beğenilerek izlenen dizi aynı zamanda sosyal medyada da geniş yankı uyandırmıştı. Hem senaryosu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla seyircisinden tam not alan diziyle ilgili ortaya çıkan bir gerçekse herkesi şaşkına çevirdi. İşte o detaylar!

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