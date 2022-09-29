- 29 Eyl 2022 - 17:26 G: 29 Eyl 2022 - 17:48

Camdaki Kız Dizisinde Feride'nin Ölümü Açıklandı! Nalan Sonunda Derin Bir Nefes Alacak; Sosyal Medya Sallanıyor... “Kurtulduk Cazgır Karıdan!” Bileti Kesildi...

Kanal D ekranlarına damga vuran dizi Camdaki Kız dizisinde Feride’nin ölümü açıklandı. Nalan’ın sonunda derin bir nefes alacağı senaryo değişikliğiyle ilgili sosyal medya resmen yangın yerine döndü. Feride’nin biletinin kesilmesine neden olan sebebi duyunca şok olacaksınız. Konuya ilişkin merak edilen tüm detayları sizin için derledik.

Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanlarının uyarlamalar son dönemlere en çok damga vuran diziler oluyordu. Kırmızı Oda dizisinden sonra merakla beklenen Camdaki Kız kitabından uyarlanan dizi de Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisiyle buluştu. Kısa sürede herkes tarafından sevilerek ve beğenilerek izlenen dizi aynı zamanda sosyal medyada da geniş yankı uyandırmıştı. Hem senaryosu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla seyircisinden tam not alan diziyle ilgili ortaya çıkan bir gerçekse herkesi şaşkına çevirdi. İşte o detaylar!

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29 Eyl 2022 - 17:26 Ankara- Yaşam

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