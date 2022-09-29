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29 Eyl 2022 - 17:54

Masterchef Yarışmasının Yeni Bölümünde Bomba Kriz! Şefler Birbirine Girdi; Çekimler Ertelendi; Stok Bölüm Olmasa Her Şey Yerle Bir Olacak!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te büyük kriz patlak verdi! Bomba bir kriz yaşayan Masterchef’te şefler birbirine girdi! Çekimlerin ertelendiği gündeme gelirken; stok bölüm olmasa her şeyin yerle bir olacağı belli oldu! Sosyal medyada gündem yaratan bu durum; ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…