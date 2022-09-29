- 29 Eyl 2022 - 17:54 G: 29 Eyl 2022 - 18:08

Masterchef Yarışmasının Yeni Bölümünde Bomba Kriz! Şefler Birbirine Girdi; Çekimler Ertelendi; Stok Bölüm Olmasa Her Şey Yerle Bir Olacak!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te büyük kriz patlak verdi! Bomba bir kriz yaşayan Masterchef’te şefler birbirine girdi! Çekimlerin ertelendiği gündeme gelirken; stok bölüm olmasa her şeyin yerle bir olacağı belli oldu! Sosyal medyada gündem yaratan bu durum; ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Büyük bir heyecanla geçen bölümde Mavi takım yine kaybeden takım olmuştu. Kırmızı takım ise büyük bir mücadele vermiş ve kazanan takım olmuştu. Yeni bölümde 3. dokunulmazlık oyunu oynanacaktı ama stok bölüm yayına alındı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Eyl 2022 - 17:54 Ankara- Yaşam

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