Masterchef Yarışmasının Yeni Bölümünde Bomba Kriz! Şefler Birbirine Girdi; Çekimler Ertelendi; Stok Bölüm Olmasa Her Şey Yerle Bir Olacak!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te büyük kriz patlak verdi! Bomba bir kriz yaşayan Masterchef’te şefler birbirine girdi! Çekimlerin ertelendiği gündeme gelirken; stok bölüm olmasa her şeyin yerle bir olacağı belli oldu! Sosyal medyada gündem yaratan bu durum; ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Büyük bir heyecanla geçen bölümde Mavi takım yine kaybeden takım olmuştu. Kırmızı takım ise büyük bir mücadele vermiş ve kazanan takım olmuştu. Yeni bölümde 3. dokunulmazlık oyunu oynanacaktı ama stok bölüm yayına alındı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.