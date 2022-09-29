- 29 Eyl 2022 - 18:52 G: 29 Eyl 2022 - 19:01

Oryantal Didem Yıllardır Sustu Ama Bu Kez Çok Farklı Konuştu! Ellerinden Tuttuğu Konuşuluyordu Ama Açıklamaları Şoke Etti! Perde Arkasında Yaşananlar…

Her sözü gündem olan Oryantal Didem, yine ortalığı kasıp kavuracak açıklamalara yer verdi. Yıllardır sessizliğini koruyan Oryantal Didem, sessizliğini bozunca bu kez çok farklı şeyler yaşandı! İbrahim Tatlıses’in ellerinden tuttuğu konuşuluyordu ama yaşananların perde arkası herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilenler…

İbo Show’da tanınan Oryantal Didem, kıvrak dans figürleri ve çekici danslarıyla kısa sürede gündem olmuştu. İbrahim Tatlıses’in konuşma yasağı koymasıyla birlikte gizemli bir hale bürünen Oryantal Didem, son açıklamalarıyla şok etkisi yarattı. Öyle ki, Oryantal Didem Kınalı ve İbrahim Tatlıses’in bundan sonra konuşmayacakları iddia edildi!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

29 Eyl 2022 - 18:52 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Yarışmasının Yeni Bölümünde Bomba Kriz! Şefler Birbirine Girdi; Çekimler Ertelendi; Stok Bölüm Olmasa Her Şey Yerle Bir Olacak! mask
Masterchef Yarışmasının Yeni Bölümünde Bomba Kriz! Şefler Birbirine Girdi; Çekimler Ertelendi; Stok Bölüm Olmasa Her Şey Yerle Bir Olacak!
Camdaki Kız Dizisinde Feride'nin Ölümü Açıklandı! Nalan Sonunda Derin Bir Nefes Alacak; Sosyal Medya Sallanıyor... “Kurtulduk Cazgır Karıdan!” Bileti Kesildi... mask
Camdaki Kız Dizisinde Feride'nin Ölümü Açıklandı! Nalan Sonunda Derin Bir Nefes Alacak; Sosyal Medya Sallanıyor... “Kurtulduk Cazgır Karıdan!” Bileti Kesildi...
Bir Peri Masalı Dizisi Daha İlk Bölümüyle Linç Üzerine Linç Yedi! “Böyle Baba Olmaz Olsun!” O Sahneler Seyircileri Çileden Çıkardı! “Yok Artık!” mask
Bir Peri Masalı Dizisi Daha İlk Bölümüyle Linç Üzerine Linç Yedi! “Böyle Baba Olmaz Olsun!” O Sahneler Seyircileri Çileden Çıkardı! “Yok Artık!”
Yasak Elma Dizisinde Yıldız Devri Bitti! Dipleri Gördü; Düştüğü Yerden Kalkamaz Hale Geldi… Kocasının Nişanlısı Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Yasak Elma Dizisinde Yıldız Devri Bitti! Dipleri Gördü; Düştüğü Yerden Kalkamaz Hale Geldi… Kocasının Nişanlısı Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
İyilik Dizisinde Neslihan’ın Hayatı Ellerinden Kaydı Gitti! Feci Ölümü Tüyleri Diken Diken Etti; Sosyal Medya Sallandı! “Yazıklar Olsun! Allah’ın Belası!” mask
İyilik Dizisinde Neslihan’ın Hayatı Ellerinden Kaydı Gitti! Feci Ölümü Tüyleri Diken Diken Etti; Sosyal Medya Sallandı! “Yazıklar Olsun! Allah’ın Belası!”
Masterchef Barış’a Ailesinin Veremediği Terbiyeyi Şefler Verdi! “Anlat Barış, Sen Seversin Yalanı!” Önlüğüyle Yüzü Aynı Renk Oldu; Utançtan Konuşmadı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Barış’a Ailesinin Veremediği Terbiyeyi Şefler Verdi! “Anlat Barış, Sen Seversin Yalanı!” Önlüğüyle Yüzü Aynı Renk Oldu; Utançtan Konuşmadı! Neler Oluyor?
Zuhal Topal’dan Üst Düzey Romantik Paylaşım! Kocasıyla Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!” Sosyal Medya Sallanıyor! mask
Zuhal Topal’dan Üst Düzey Romantik Paylaşım! Kocasıyla Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!” Sosyal Medya Sallanıyor!
Hadise’nin Yıllar Önceki Halleri Ortalığı Katıp Karıştırdı! “Estetik Olmasaymış Kibariye Olacakmış!” Doğal Güzel Sananlar Hayatlarının Şokunu Yaşadı! mask
Hadise’nin Yıllar Önceki Halleri Ortalığı Katıp Karıştırdı! “Estetik Olmasaymış Kibariye Olacakmış!” Doğal Güzel Sananlar Hayatlarının Şokunu Yaşadı!
İbrahim Tatlıses’in Oğlundan 8,9 Şiddetinde Hamle! Boşanacakları Konuşuluyordu; 200 Bin Liralık Hediye Şok Etkisi Yarattı! mask
İbrahim Tatlıses’in Oğlundan 8,9 Şiddetinde Hamle! Boşanacakları Konuşuluyordu; 200 Bin Liralık Hediye Şok Etkisi Yarattı!
Merve Şarapçıoğlu Evlenen Eski Eşinin Yakasını Bırakmıyor! Berk Oktay Hakkında Öyle Şeyler Dedi Ki… “Yok Artık!” mask
Merve Şarapçıoğlu Evlenen Eski Eşinin Yakasını Bırakmıyor! Berk Oktay Hakkında Öyle Şeyler Dedi Ki… “Yok Artık!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Yarışmasının Yeni Bölümünde Bomba Kriz! Şefler Birbirine Girdi; Çekimler Ertelendi; Stok Bölüm Olmasa Her Şey Yerle Bir Olacak! mask
Masterchef Yarışmasının Yeni Bölümünde Bomba Kriz! Şefler Birbirine Girdi; Çekimler Ertelendi; Stok Bölüm Olmasa Her Şey Yerle Bir Olacak!
Camdaki Kız Dizisinde Feride'nin Ölümü Açıklandı! Nalan Sonunda Derin Bir Nefes Alacak; Sosyal Medya Sallanıyor... “Kurtulduk Cazgır Karıdan!” Bileti Kesildi... mask
Camdaki Kız Dizisinde Feride'nin Ölümü Açıklandı! Nalan Sonunda Derin Bir Nefes Alacak; Sosyal Medya Sallanıyor... “Kurtulduk Cazgır Karıdan!” Bileti Kesildi...
BİM Market’ten Müjde! Ayçiçek Yağı, Bakliyat, Bebek Bezi ve Deterjan Ürünlerinde Dev İndirim! Fiyatlar Resmen Dip Yaptı! Reyonlar Boşalmaya Başladı! mask
BİM Market’ten Müjde! Ayçiçek Yağı, Bakliyat, Bebek Bezi ve Deterjan Ürünlerinde Dev İndirim! Fiyatlar Resmen Dip Yaptı! Reyonlar Boşalmaya Başladı!
Bir Peri Masalı Dizisi Daha İlk Bölümüyle Linç Üzerine Linç Yedi! “Böyle Baba Olmaz Olsun!” O Sahneler Seyircileri Çileden Çıkardı! “Yok Artık!” mask
Bir Peri Masalı Dizisi Daha İlk Bölümüyle Linç Üzerine Linç Yedi! “Böyle Baba Olmaz Olsun!” O Sahneler Seyircileri Çileden Çıkardı! “Yok Artık!”
Yasak Elma Dizisinde Yıldız Devri Bitti! Dipleri Gördü; Düştüğü Yerden Kalkamaz Hale Geldi… Kocasının Nişanlısı Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Yasak Elma Dizisinde Yıldız Devri Bitti! Dipleri Gördü; Düştüğü Yerden Kalkamaz Hale Geldi… Kocasının Nişanlısı Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Masterchef Barış’a Ailesinin Veremediği Terbiyeyi Şefler Verdi! “Anlat Barış, Sen Seversin Yalanı!” Önlüğüyle Yüzü Aynı Renk Oldu; Utançtan Konuşmadı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Barış’a Ailesinin Veremediği Terbiyeyi Şefler Verdi! “Anlat Barış, Sen Seversin Yalanı!” Önlüğüyle Yüzü Aynı Renk Oldu; Utançtan Konuşmadı! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL