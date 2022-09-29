Oryantal Didem Yıllardır Sustu Ama Bu Kez Çok Farklı Konuştu! Ellerinden Tuttuğu Konuşuluyordu Ama Açıklamaları Şoke Etti! Perde Arkasında Yaşananlar…
Her sözü gündem olan Oryantal Didem, yine ortalığı kasıp kavuracak açıklamalara yer verdi. Yıllardır sessizliğini koruyan Oryantal Didem, sessizliğini bozunca bu kez çok farklı şeyler yaşandı! İbrahim Tatlıses’in ellerinden tuttuğu konuşuluyordu ama yaşananların perde arkası herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilenler…
İbo Show’da tanınan Oryantal Didem, kıvrak dans figürleri ve çekici danslarıyla kısa sürede gündem olmuştu. İbrahim Tatlıses’in konuşma yasağı koymasıyla birlikte gizemli bir hale bürünen Oryantal Didem, son açıklamalarıyla şok etkisi yarattı. Öyle ki, Oryantal Didem Kınalı ve İbrahim Tatlıses’in bundan sonra konuşmayacakları iddia edildi!
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.