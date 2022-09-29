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29 Eyl 2022 - 18:52

Oryantal Didem Yıllardır Sustu Ama Bu Kez Çok Farklı Konuştu! Ellerinden Tuttuğu Konuşuluyordu Ama Açıklamaları Şoke Etti! Perde Arkasında Yaşananlar…

Her sözü gündem olan Oryantal Didem, yine ortalığı kasıp kavuracak açıklamalara yer verdi. Yıllardır sessizliğini koruyan Oryantal Didem, sessizliğini bozunca bu kez çok farklı şeyler yaşandı! İbrahim Tatlıses’in ellerinden tuttuğu konuşuluyordu ama yaşananların perde arkası herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilenler…