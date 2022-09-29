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29 Eyl 2022 - 19:29

Fahriye Evcen 36 Yıllık Ömründe Böylesini Daha Önce Yaşamadı! Burak Özçivit Ellerinden Tutuğu Gibi Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen, 36 yıllık ömründe böylesini daha önce hiç yaşamadı! Burak Özçivit, biricik aşkının ellerinden tutarak öyle bir şey yaptı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! Sosyal medyada yankı uyandıran bu durum; Evcen sevenlerinin bile şoke olmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…