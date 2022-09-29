Fahriye Evcen 36 Yıllık Ömründe Böylesini Daha Önce Yaşamadı! Burak Özçivit Ellerinden Tutuğu Gibi Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen, 36 yıllık ömründe böylesini daha önce hiç yaşamadı! Burak Özçivit, biricik aşkının ellerinden tutarak öyle bir şey yaptı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! Sosyal medyada yankı uyandıran bu durum; Evcen sevenlerinin bile şoke olmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde hayat verdiği Akça Hatun karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Fahriye Evcen, Karan’ın doğumundan sonra ilk kez ekran karşısına geçmişti. Yıllar sonra ilk kez bir projede yer alan Evcen, sadece 1 sezon ekranlarda boy göstermişti. Alparslan Büyük Selçuklu’dan apar topar ayrılan Fahriye Evcen’in ikinci çocuğa hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.