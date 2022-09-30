Ankara Resmi Olarak Ne Zaman Başkent Oldu? Ankara Nasıl Hangi Tarihte Başkent Oldu? İşte Ankara'nın Başkent Oluşu Kısaca…

Türkiye’nin başkenti olmasıyla pek çok kamu kurum ve kuruluşuna ev sahipliği eden Ankara, aynı zamanda kurucu meclisten Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anıt mezarı Anıtkabir’e kadar pek çok tarihi yapıya da ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Öte yandan Ankara’nın başkent ilan edilmesinin birtakım sebepleri bulunuyor. Peki, Ankara resmi olarak ne zaman başkent oldu? Ankara nasıl başkent oldu? İşte Ankara'nın başkent oluşu kısaca hikayesi…