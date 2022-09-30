Mehmet Şef'in Restoranı Nerede, Hangi İl ve İlçede Var? Mehmet Şef'in MYK Restoran Ankara'da Var Mı? Mehmet Şef Restoran Yemek Fiyatları Ne Kadar

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jüri üyeliğini üstlenen Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz günlerde yarışmacılara kendi restoranında eğitim verdi. Bunun üzerine MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının seyircileri ünlü şefin restoranının nerelerde hizmet verdiğini merak etmeye başladı. Öte yandan Mehmet Şef’in MYK isimli restoranının hizmet noktaları ortaya çıktı. Peki, Mehmet Şef'in restoranı nerede, hangi il ve ilçede var? Mehmet Şef'in MYK restoran Ankara'da var mı? Mehmet Şef restoran yemek fiyatları ne kadar? İşte, detaylar…

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