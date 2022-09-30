Mehmet Şef'in Restoranı Nerede, Hangi İl ve İlçede Var? Mehmet Şef'in MYK Restoran Ankara'da Var Mı? Mehmet Şef Restoran Yemek Fiyatları Ne Kadar
TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jüri üyeliğini üstlenen Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz günlerde yarışmacılara kendi restoranında eğitim verdi. Bunun üzerine MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının seyircileri ünlü şefin restoranının nerelerde hizmet verdiğini merak etmeye başladı. İşte Mehmet Şef ve restoranı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jüri üyeliğini üstlenen Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz günlerde yarışmacılara kendi restoranında eğitim verdi. Bunun üzerine MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının seyircileri ünlü şefin restoranının nerelerde hizmet verdiğini merak etmeye başladı. Öte yandan Mehmet Şef’in MYK isimli restoranının hizmet noktaları ortaya çıktı. Peki, Mehmet Şef'in restoranı nerede, hangi il ve ilçede var? Mehmet Şef'in MYK restoran Ankara'da var mı? Mehmet Şef restoran yemek fiyatları ne kadar? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
30 Eyl 2022 - 00:28 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.