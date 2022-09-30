MKE Ankaragücü Ne Zaman, Kim Tarafından Kuruldu! Ankaragücü'nün Kaç Kupası Var? Ankaragücü Başkanı ve Teknik Direktörü Kim?
Ankara’nın şehir takımlarından biri olan MKE Ankaragücü, Süper Lig’de mücadele etmeye devam ediyor. Ankaragücü’nün tarihi ve kuruluş hikayesi ise takımın birçok mücadeleden geçerek, bugünlere geldiğini gösteriyor. Sizde MKE Ankaragücü ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...
Ankara’nın şehir takımlarından biri olan MKE Ankaragücü, Süper Lig’de mücadele etmeye devam ediyor. Ankaragücü’nün tarihi ve kuruluş hikayesi ise takımın birçok mücadeleden geçerek, bugünlere geldiğini gösteriyor. Peki, MKE Ankaragücü ne zaman, kim tarafından kuruldu? Ankaragücü'nün kaç kupası var? Ankaragücü başkanı ve teknik direktörü kim? İşte, detaylar…
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30 Eyl 2022 - 00:34 - Spor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.