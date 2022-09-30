Ankara’nın şehir takımlarından biri olan MKE Ankaragücü, Süper Lig’de mücadele etmeye devam ediyor. Ankaragücü’nün tarihi ve kuruluş hikayesi ise takımın birçok mücadeleden geçerek, bugünlere geldiğini gösteriyor. Peki, MKE Ankaragücü ne zaman, kim tarafından kuruldu? Ankaragücü'nün kaç kupası var? Ankaragücü başkanı ve teknik direktörü kim? İşte, detaylar…

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