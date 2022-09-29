- 29 Eyl 2022 - 21:24 G: 29 Eyl 2022 - 21:27

Masterchef Yarışmasına Bir Şef Daha Eklendi! Acun Ilıcalı Şeflerin Ayağını Çok Fena Kaydıracak; Öyle Bir İsim Geldi Ki, Yarışmacıların Anası Ağlayacak…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’e bir şef daha eklendi. Acun Ilıcalı’nın bir şefin ayağını kaydıracağına dair yorumlar yapılırken; gelen şefin ise Mehmet Yalçınkaya’dan bile acımasız olduğu gündeme geldi. “Yarışmacıların şimdi anası ağlayacak” yorumlarını alan Masterchef, herkesi şoke etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışması, bu yıl 5. sezonuyla sevenlerini karşılıyordu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu tarafından sunulan Masterchef yarışması, “Dünyanın en zor yemek yarışması” olarak biliniyordu. Yarışmadan çıkan şampiyonlar ise büyük bir donamıma erişiyordu. Dün akşam ekranlara gelen bölümden sonra Acun Ilıcalı’nın yeni bir hamlede bulunduğu basına sızdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Eyl 2022 - 21:24 Ankara- Yaşam

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