Masterchef Yarışmasına Bir Şef Daha Eklendi! Acun Ilıcalı Şeflerin Ayağını Çok Fena Kaydıracak; Öyle Bir İsim Geldi Ki, Yarışmacıların Anası Ağlayacak…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’e bir şef daha eklendi. Acun Ilıcalı’nın bir şefin ayağını kaydıracağına dair yorumlar yapılırken; gelen şefin ise Mehmet Yalçınkaya’dan bile acımasız olduğu gündeme geldi. “Yarışmacıların şimdi anası ağlayacak” yorumlarını alan Masterchef, herkesi şoke etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışması, bu yıl 5. sezonuyla sevenlerini karşılıyordu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu tarafından sunulan Masterchef yarışması, “Dünyanın en zor yemek yarışması” olarak biliniyordu. Yarışmadan çıkan şampiyonlar ise büyük bir donamıma erişiyordu. Dün akşam ekranlara gelen bölümden sonra Acun Ilıcalı’nın yeni bir hamlede bulunduğu basına sızdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.