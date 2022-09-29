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29 Eyl 2022 - 21:24

Masterchef Yarışmasına Bir Şef Daha Eklendi! Acun Ilıcalı Şeflerin Ayağını Çok Fena Kaydıracak; Öyle Bir İsim Geldi Ki, Yarışmacıların Anası Ağlayacak…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’e bir şef daha eklendi. Acun Ilıcalı’nın bir şefin ayağını kaydıracağına dair yorumlar yapılırken; gelen şefin ise Mehmet Yalçınkaya’dan bile acımasız olduğu gündeme geldi. “Yarışmacıların şimdi anası ağlayacak” yorumlarını alan Masterchef, herkesi şoke etti! İşte merak edilen tüm detaylar…