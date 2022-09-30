- 30 Eyl 2022 - 00:48 G: 29 Eyl 2022 - 21:52

Prefabrik Ev Yapım Yardımı Ne Kadar? Prefabrik Ev Yapım Başvurusu Nasıl Yapılır? Prefabrik Ev Yapımı Kimlere Verilir, Şartları Nedir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen yardım türlerinden biri olan prefabrik ev yapım yardımı, 2022 yılı ile itibariyle artış alan yardım türlerinden biri oldu. Prefabrik ev yardımının güncel tutarı, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklandı. İşte Prefabrik ev yapımı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen yardım türlerinden biri olan prefabrik ev yapım yardımı, 2022 yılı ile itibariyle artış alan yardım türlerinden biri oldu. Prefabrik ev yardımının güncel tutarı, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklandı. Peki, prefabrik ev yapım yardımı ne kadar? Prefabrik ev yapım başvurusu nasıl yapılır? Prefabrik ev yapımı kimlere verilir, şartları nedir? İşte, detaylar…

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30 Eyl 2022 - 00:48 - Gündem

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