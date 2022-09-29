Somer Şef'in Restoranı Nerede, Hangi İl ve İlçede Var? Somer Şef'in Efendy Restoran Ankara'da Var Mı? Somer Şef Efendy Restoran Yemek Fiyatları Ne Kadar

Ekranların reyting rekortmeni MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında jüri üyeliği koltuğuna oturan ünlü şef Somer Sivrioğlu, şimdilerde restoranı Efendy ile sıkça gündeme geldi. Yurtdışındaki şubesinin ardından Efendy restoranını Türkiye’ye de taşıyan Somer Sivrioğlu, restoranın ilk şubesi için seçtiği ili açıkladı. Öte yandan Somer Sivrioğlu’nun restoranın menüsü de göz kamaştıran cinsten çıktı. Peki, Somer Şef'in restoranı nerede, hangi il ve ilçede var? Somer Şef'in Efendy restoran Ankara'da var mı? Somer Şef Efendy restoran yemek fiyatları ne kadar? İşte, detaylar…

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