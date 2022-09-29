Somer Şef'in Restoranı Nerede, Hangi İl ve İlçede Var? Somer Şef'in Efendy Restoran Ankara'da Var Mı? Somer Şef Efendy Restoran Yemek Fiyatları Ne Kadar
Ekranların reyting rekortmeni MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında jüri üyeliği koltuğuna oturan ünlü şef Somer Sivrioğlu, şimdilerde restoranı Efendy ile sıkça gündeme geldi. Yurtdışındaki şubesinin ardından Efendy restoranını Türkiye’ye de taşıyan Somer Sivrioğlu, restoranın ilk şubesi için seçtiği ili açıkladı. İşte detaylar...
Ekranların reyting rekortmeni MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında jüri üyeliği koltuğuna oturan ünlü şef Somer Sivrioğlu, şimdilerde restoranı Efendy ile sıkça gündeme geldi. Yurtdışındaki şubesinin ardından Efendy restoranını Türkiye’ye de taşıyan Somer Sivrioğlu, restoranın ilk şubesi için seçtiği ili açıkladı. Öte yandan Somer Sivrioğlu’nun restoranın menüsü de göz kamaştıran cinsten çıktı. Peki, Somer Şef'in restoranı nerede, hangi il ve ilçede var? Somer Şef'in Efendy restoran Ankara'da var mı? Somer Şef Efendy restoran yemek fiyatları ne kadar? İşte, detaylar…
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29 Eyl 2022 - 23:54 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.