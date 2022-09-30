- 30 Eyl 2022 - 11:24 G: 30 Eyl 2022 - 11:54

Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Saten Elbisesiyle Başları Döndürdü! Bakanlar Eridi Bitti; Rıfat Bu Hallerini Görse Kendini Yine Dağlara Vuracak! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin, saten elbisesiyle başları döndürdü! Bakanların eriyip bittiği Sevilay Gültekin, başların dönmesine neden oldu! Dizide Rıfat’la bir aşk yaşayan Meryem karakteriyle ön plana çıkan Sevilay Gültekin’e “Rıfat seni bu halde görse yine kendisini dağlara taşlara vuracak” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk ve Cahit Süvarioğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisi, seyircilerin dikkatini üzerine çekmişti. Dizinin ikinci sezonunda katılan ve Meryem karakteriyle hem sinirleri zıplatan hem büyük başarılara imzasını atan Sevilay Gültekin, saten elbisesiyle başları döndürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

30 Eyl 2022 - 11:24 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
İrem Sak’ı Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Yeni Hali Herkesi Şaşırttı! Artık Tesettürlü Mü İşte İrem Sak’ın Herkesi Ters Köşe Yapan Yeni Tarzı! mask
İrem Sak’ı Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Yeni Hali Herkesi Şaşırttı! Artık Tesettürlü Mü İşte İrem Sak’ın Herkesi Ters Köşe Yapan Yeni Tarzı!
Camdaki Kız Dizisinde Tüyleri Diken Diken Eden Boşanma! Koroğlu Ailesinde 8,9 Şiddetinde Deprem Yaşanıyor; Son Dakika Hamlesi Geldi! “Yok Artık!” mask
Camdaki Kız Dizisinde Tüyleri Diken Diken Eden Boşanma! Koroğlu Ailesinde 8,9 Şiddetinde Deprem Yaşanıyor; Son Dakika Hamlesi Geldi! “Yok Artık!”
Duy Beni Dizisinde Mide Bulandıran Hamilelik! Daha 16 – 17 Yaşındaki Gencecik Kız… “Ne Desek Az!” Lise Dizisi Değil, Bambaşka Bir Şey… mask
Duy Beni Dizisinde Mide Bulandıran Hamilelik! Daha 16 – 17 Yaşındaki Gencecik Kız… “Ne Desek Az!” Lise Dizisi Değil, Bambaşka Bir Şey…
Masterchef Kaan’ın Sır Gibi Sakladığı Aşkı Ortaya Çıktı! Güzelliği Başları Döndürdü; Bir İçim Su… “Yengemize Bak Be!” Bir Bakan Bir Daha Bakıyor… mask
Masterchef Kaan’ın Sır Gibi Sakladığı Aşkı Ortaya Çıktı! Güzelliği Başları Döndürdü; Bir İçim Su… “Yengemize Bak Be!” Bir Bakan Bir Daha Bakıyor…
Mehmet Şef'in Restoranı Nerede, Hangi İl ve İlçede Var? Mehmet Şef'in MYK Restoran Ankara'da Var Mı? Mehmet Şef Restoran Yemek Fiyatları Ne Kadar mask
Mehmet Şef'in Restoranı Nerede, Hangi İl ve İlçede Var? Mehmet Şef'in MYK Restoran Ankara'da Var Mı? Mehmet Şef Restoran Yemek Fiyatları Ne Kadar
Somer Şef'in Restoranı Nerede, Hangi İl ve İlçede Var? Somer Şef'in Efendy Restoran Ankara'da Var Mı? Somer Şef Efendy Restoran Yemek Fiyatları Ne Kadar mask
Somer Şef'in Restoranı Nerede, Hangi İl ve İlçede Var? Somer Şef'in Efendy Restoran Ankara'da Var Mı? Somer Şef Efendy Restoran Yemek Fiyatları Ne Kadar
İbrahim Tatlıses’in Oğlu İdo Tatlıses'ten Dudak Uçuklatan Hediye! Boşanacakları Konuşuluyordu; 200 Bin Liralık Hediye Şok Etkisi Yarattı! mask
İbrahim Tatlıses’in Oğlu İdo Tatlıses'ten Dudak Uçuklatan Hediye! Boşanacakları Konuşuluyordu; 200 Bin Liralık Hediye Şok Etkisi Yarattı!
Selin Ciğerci'nin Derin Yırtmacı Mest Etti! Kıpkırmızı Elbisesiyle Kalçasına Kadar Açtı! “Boşanmak Yaradı Sana!”... mask
Selin Ciğerci'nin Derin Yırtmacı Mest Etti! Kıpkırmızı Elbisesiyle Kalçasına Kadar Açtı! “Boşanmak Yaradı Sana!”...
Mehmet Dinçerler ve Zehra Çilingiroğlu’nun Aşk İddiaları Hülya Avşar'ı Çıldırttı! Hadise’den Boşanmasına Günler Kala… Böylesi İlk Kez Görülüyor! mask
Mehmet Dinçerler ve Zehra Çilingiroğlu’nun Aşk İddiaları Hülya Avşar'ı Çıldırttı! Hadise’den Boşanmasına Günler Kala… Böylesi İlk Kez Görülüyor!
Kaan Yıldırım Pınar Deniz ile Evlenecek Mi? Aşkları Tam Gaz Devam Ediyor! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! Meğer… mask
Kaan Yıldırım Pınar Deniz ile Evlenecek Mi? Aşkları Tam Gaz Devam Ediyor! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! Meğer…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İrem Sak’ı Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Yeni Hali Herkesi Şaşırttı! Artık Tesettürlü Mü İşte İrem Sak’ın Herkesi Ters Köşe Yapan Yeni Tarzı! mask
İrem Sak’ı Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Yeni Hali Herkesi Şaşırttı! Artık Tesettürlü Mü İşte İrem Sak’ın Herkesi Ters Köşe Yapan Yeni Tarzı!
Camdaki Kız Dizisinde Tüyleri Diken Diken Eden Boşanma! Koroğlu Ailesinde 8,9 Şiddetinde Deprem Yaşanıyor; Son Dakika Hamlesi Geldi! “Yok Artık!” mask
Camdaki Kız Dizisinde Tüyleri Diken Diken Eden Boşanma! Koroğlu Ailesinde 8,9 Şiddetinde Deprem Yaşanıyor; Son Dakika Hamlesi Geldi! “Yok Artık!”
Duy Beni Dizisinde Mide Bulandıran Hamilelik! Daha 16 – 17 Yaşındaki Gencecik Kız… “Ne Desek Az!” Lise Dizisi Değil, Bambaşka Bir Şey… mask
Duy Beni Dizisinde Mide Bulandıran Hamilelik! Daha 16 – 17 Yaşındaki Gencecik Kız… “Ne Desek Az!” Lise Dizisi Değil, Bambaşka Bir Şey…
Masterchef Kaan’ın Sır Gibi Sakladığı Aşkı Ortaya Çıktı! Güzelliği Başları Döndürdü; Bir İçim Su… “Yengemize Bak Be!” Bir Bakan Bir Daha Bakıyor… mask
Masterchef Kaan’ın Sır Gibi Sakladığı Aşkı Ortaya Çıktı! Güzelliği Başları Döndürdü; Bir İçim Su… “Yengemize Bak Be!” Bir Bakan Bir Daha Bakıyor…
Altın Yükseldikçe Yükseldi! 30 Eylül Altın Fiyatları Herkesi Şok İçerisinde Bıraktı! “Yok Artık!” Son Dakika Uyarısı Geldi… Neler Oluyor? mask
Altın Yükseldikçe Yükseldi! 30 Eylül Altın Fiyatları Herkesi Şok İçerisinde Bıraktı! “Yok Artık!” Son Dakika Uyarısı Geldi… Neler Oluyor?
Ankara'nın Hangi İlçelerinde KYK Yurdu Var? Ankara KYK Yurtları Kaç Kişilik? İşte Ankara KYK Yurt Adresleri ve Telefon Numaraları… mask
Ankara'nın Hangi İlçelerinde KYK Yurdu Var? Ankara KYK Yurtları Kaç Kişilik? İşte Ankara KYK Yurt Adresleri ve Telefon Numaraları…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL