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30 Eyl 2022 - 11:24

Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Saten Elbisesiyle Başları Döndürdü! Bakanlar Eridi Bitti; Rıfat Bu Hallerini Görse Kendini Yine Dağlara Vuracak! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin, saten elbisesiyle başları döndürdü! Bakanların eriyip bittiği Sevilay Gültekin, başların dönmesine neden oldu! Dizide Rıfat’la bir aşk yaşayan Meryem karakteriyle ön plana çıkan Sevilay Gültekin’e “Rıfat seni bu halde görse yine kendisini dağlara taşlara vuracak” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…