Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Saten Elbisesiyle Başları Döndürdü! Bakanlar Eridi Bitti; Rıfat Bu Hallerini Görse Kendini Yine Dağlara Vuracak! Neler Oluyor?
TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin, saten elbisesiyle başları döndürdü! Bakanların eriyip bittiği Sevilay Gültekin, başların dönmesine neden oldu! Dizide Rıfat’la bir aşk yaşayan Meryem karakteriyle ön plana çıkan Sevilay Gültekin’e “Rıfat seni bu halde görse yine kendisini dağlara taşlara vuracak” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk ve Cahit Süvarioğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisi, seyircilerin dikkatini üzerine çekmişti. Dizinin ikinci sezonunda katılan ve Meryem karakteriyle hem sinirleri zıplatan hem büyük başarılara imzasını atan Sevilay Gültekin, saten elbisesiyle başları döndürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.