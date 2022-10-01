- 01 Eki 2022 - 11:37 G: 01 Eki 2022 - 11:40

Ankara Elektrik Kesintisi! 1 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 20 Eylül 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Ankara’nın elektrik altyapısında gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmaları hafta sonuna da taşındı. Bu hafta sonu gerçekleştirilmeye devam edecek olan elektrik altyapısı çalışmalarının ortaya çıkardığı elektrik kesintileri ise, Başkent EDAŞ tarafından kamuoyuna açıklandı. Peki, 1 Ekim 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 1 Ekim 2022 Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

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01 Eki 2022 - 11:37 - Gündem

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