Ankara Elektrik Kesintisi! 1 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 20 Eylül 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’nın elektrik altyapısında gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmaları hafta sonuna da taşındı. Bu hafta sonu gerçekleştirilmeye devam edecek olan elektrik altyapısı çalışmalarının ortaya çıkardığı elektrik kesintileri ise, Başkent EDAŞ tarafından kamuoyuna açıklandı. Peki, 1 Ekim 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 1 Ekim 2022 Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

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