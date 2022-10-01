Seda Sayan’ın Programında Kıyamet Koptu! “Resmen Rezillik!” Seda Sayan Ağzı Açık İzledi, Şok Oldu! Kaynana Krizi, Gelin Bombası Patlak Verdi!
Star TV ekranlarının en beğenilen programlarından biri olan Sabahın Sultanı Seda Sayan’ın programında resmen kıyamet koptu! “Resmen rezillik” yorumlarını alan olay; kaynana krizinden başladı, gelin bombasıyla bitti! Seda Sayan, yaşananları şok bir biçime ağzı açık izledi! İşte Twitter’da gündem olan olaylar…
Seda Sayan’ın sunumuyla gerçekleşen Sabahın Sultanı Seda Sayan programında; evlenmek isteyenler, yuva kurmak isteyenler ama ailelerinden dolayı evlenemeyen konu olarak ele alınıyor. Programda yer alan Emre – Nurgül olayı ise büyük patlak verdi. Birbirlerine deliler gibi aşık olan Emre ve Nurgül’ün yaşadığı kaynana krizi aylardır ekranlara geliyordu. Son yaşanan olaysa bardağı taşıran son damla oldu! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.