Seda Sayan’ın Programında Kıyamet Koptu! “Resmen Rezillik!” Seda Sayan Ağzı Açık İzledi, Şok Oldu! Kaynana Krizi, Gelin Bombası Patlak Verdi!

Seda Sayan’ın sunumuyla gerçekleşen Sabahın Sultanı Seda Sayan programında; evlenmek isteyenler, yuva kurmak isteyenler ama ailelerinden dolayı evlenemeyen konu olarak ele alınıyor. Programda yer alan Emre – Nurgül olayı ise büyük patlak verdi. Birbirlerine deliler gibi aşık olan Emre ve Nurgül’ün yaşadığı kaynana krizi aylardır ekranlara geliyordu. Son yaşanan olaysa bardağı taşıran son damla oldu! Peki, neler oluyor?

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