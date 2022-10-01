- 01 Eki 2022 - 16:04

Masterchef Mehmet Şef Twitter’ı Ayağa Kaldırdı! “Tek Yaptığı Şey Kalp Kırmak!” Stüdyo Buz Kesti; Yarışmacılar Yerinden Hopladı! “Saygısızlık Değil Mi Bu?”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri olarak yer alan Mehmet Şef, Twitter’ı ayağa kaldırdı! “Tek yaptığı şey kalp kırmak! Bu resmen saygısızlık” yorumlarında bulundular! Stüdyoda buz kesilmesine neden olan Mehmet Şef, yarışmacıların yerinden hoplamasına neden oldu! İşte milyonlarca seyircinin şok içerisinde kalmasına neden olan o olay…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Kırmızı takım ve Mavi takım arasında geçen son dokunulmazlık mücadelesinde kazanan takım Kırmızılar olmuştu. Mavi takım oyuncuları ise şeflerin vermiş olduğu karnabaharla özgün bir yemek çıkarmak adına savaş vermişlerdi. O anlarda yaşanan bir olaysa seyircilerin ve yarışmacıların çileden çıkmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Eki 2022 - 16:04 Ankara- Yaşam

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