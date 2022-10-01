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01 Eki 2022 - 16:04

Masterchef Mehmet Şef Twitter’ı Ayağa Kaldırdı! “Tek Yaptığı Şey Kalp Kırmak!” Stüdyo Buz Kesti; Yarışmacılar Yerinden Hopladı! “Saygısızlık Değil Mi Bu?”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri olarak yer alan Mehmet Şef, Twitter’ı ayağa kaldırdı! “Tek yaptığı şey kalp kırmak! Bu resmen saygısızlık” yorumlarında bulundular! Stüdyoda buz kesilmesine neden olan Mehmet Şef, yarışmacıların yerinden hoplamasına neden oldu! İşte milyonlarca seyircinin şok içerisinde kalmasına neden olan o olay…