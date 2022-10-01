Seda Bakan İkinci Kızının Yüzünü Gösterdi! Ela'yı Görenler “Maşallah” Demeden Duramadı; Şimdiden Annesinin Kopyası!
Ekranların sempatik isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Seda Bakan, iş yaşamında elde ettiği başarıyı, aile yaşamına da taşıdı. Geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olan Seda Bakan, ailesinin büyümesinden dolayı mutluluğunu sık sık dile getirirken; yeni çocuğunun fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı. İşte Seda Bakan ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Ekranların sempatik isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Seda Bakan, iş yaşamında elde ettiği başarıyı, aile yaşamına da taşıdı. Geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olan Seda Bakan, ailesinin büyümesinden dolayı mutluluğunu sık sık dile getirirken; yeni çocuğunun fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı. Seda Bakan’dan iki çocuklu bir poz daha geldi! Peki, Seda Bakan ne paylaştı? Seda Bakan nasıl bir paylaşım yaptı? Seda Bakan’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
01 Eki 2022 - 19:56 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.