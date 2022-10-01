Seda Bakan İkinci Kızının Yüzünü Gösterdi! Ela'yı Görenler “Maşallah” Demeden Duramadı; Şimdiden Annesinin Kopyası!

Ekranların sempatik isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Seda Bakan, iş yaşamında elde ettiği başarıyı, aile yaşamına da taşıdı. Geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olan Seda Bakan, ailesinin büyümesinden dolayı mutluluğunu sık sık dile getirirken; yeni çocuğunun fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı. Seda Bakan’dan iki çocuklu bir poz daha geldi! Peki, Seda Bakan ne paylaştı? Seda Bakan nasıl bir paylaşım yaptı? Seda Bakan’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…