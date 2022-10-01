- 01 Eki 2022 - 20:04

Hadise ve Mehmet Dinçerler Hakkında Son Haber Yürekleri Sızlattı! Çifti Sonsuza Kadar Koptu! Para Yüzünden Birbirilerine Girmişlerdi...

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş dünyasının tanınan simalarından olan ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler’in boşanma davası dün gerçekleşen mahkeme ile sonuca bağlandı. İkili arasında bir protokol imzalandığı öğrenilirken; Hadise ve Mehmet Dinçerler’in olaylı boşanmasına ilişkin pek çok detay da ortaya çıktı! İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş dünyasının tanınan simalarından olan ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler’in boşanma davası dün gerçekleşen mahkeme ile sonuca bağlandı. İkili arasında bir protokol imzalandığı öğrenilirken; Hadise ve Mehmet Dinçerler’in olaylı boşanmasına ilişkin pek çok detay da ortaya çıktı! Peki, Hadise ve Mehmet Dinçerler boşandı mı? Hadise ve Mehmet Dinçerler neden boşandı? Hadise ve Mehmet Dinçerler ne protokolü imzaladı? İşte, detaylar…

01 Eki 2022 - 20:04 - Magazin

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