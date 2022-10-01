- 01 Eki 2022 - 19:28 G: 01 Eki 2022 - 19:40

Hande Erçel Göğüs Dekoltesiyle Hop İndirdi Hop Kaldırdı! Sütyeni Çıkarınca Hayranları Mest Oldu; Elleri Ayaklarına Dolandı! “Analar Neler Doğuruyor!”

Ekranların aranan yüzü olan Hande Erçel, göğüs dekoltesiyle hop indirip hop kaldırdı! Sütyeni çıkaran Erçel’in bu pozları hayranlarının ellerini ayaklarına dolandırdı! “Analar neler doğuruyor be” yorumlarını alan Hande Erçel, sosyal medyada gündem yarattı! İşte Hande Erçel’in çok konuşulan dekolteli pozları…

Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle milyonların dikkatini üzerine çeken Hande Erçel, Instagram’da takipçilerini artırmıştı. Artık sadece Türkiye’de değil aynı zamanda dünyada ünlü biri isim olan Hande Erçel; oyunculuk yeteneklerini giderek artırmıştı. Güzelliğiyle başları döndüren Hande Erçel’den gelen son paylaşım ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Eki 2022 - 19:28 Ankara- Yaşam

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