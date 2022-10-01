- 01 Eki 2022 - 23:47

Pınar Deniz'in O Pozları 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Öyle Yorumlar Geliyor Ki, Kaan Yıldırım Görse Yıkılır… “Gece Yatmadan Önce Düşündüğüm Kombin!”

Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle kariyerinde zirveyi yaşayan Pınar Deniz, Twitter’da gündem oldu! 8,9 şiddetinde deprem yaratan Pınar Deniz’e öyle yorumlar geldi ki, Kaan Yıldırım’ın yıkılacağına dair yorumlar yapıldı! “Gece yatmadan önce düşündüğüm kombinin sabah aynadan bana bakışı” dedirten Pınar Deniz, şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Yargı dizisinde mükemmel bir çıkış yakalayan Pınar Deniz, dizi sezon finaline girince bu kez de Avcı dizisi için çalışmalara başlamıştı. Yaz sezonu boyunca Uraz Kaygırlaroğlu’yla mükemmel bir iş çıkarmayı başaran Pınar Deniz, o sırada Kaan Yıldırım’la tanışmıştı. Güzeller güzeli oyuncu Kaan Yıldırım’la ilişkiye başladığını sosyal medyadan duyurmuştu. Şimdilerde Paris’te olan Pınar Deniz’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım tepkilere neden oldu! Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

01 Eki 2022 - 23:47 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Melisa Döngel’in Bikinili Pozları Denizi Bile 100 Dereceye Yükseltti! Instagram Cayır Cayır Yandı; Takipçilerinin Nutku Tutuldu! Rekor Üzerine Rekor Kırıyor… mask
Melisa Döngel’in Bikinili Pozları Denizi Bile 100 Dereceye Yükseltti! Instagram Cayır Cayır Yandı; Takipçilerinin Nutku Tutuldu! Rekor Üzerine Rekor Kırıyor…
Masterchef Büşra Çok Fena Patladı! Suçları Örtbas Edildi; Şefler Bile Ne Diyeceğini Şaşırmış Durumda! “Fatma Nur Bile Sizden Daha İyi!” mask
Masterchef Büşra Çok Fena Patladı! Suçları Örtbas Edildi; Şefler Bile Ne Diyeceğini Şaşırmış Durumda! “Fatma Nur Bile Sizden Daha İyi!”
Yargı Dizisinde Seyirciyi Şok Eden Gelişme! Ilgaz Savcı Kafayı Yiyecek; Mutluluktan Deliye Dönecek! 6 Ay Sonrasında… Ceylin Hamile Mi? mask
Yargı Dizisinde Seyirciyi Şok Eden Gelişme! Ilgaz Savcı Kafayı Yiyecek; Mutluluktan Deliye Dönecek! 6 Ay Sonrasında… Ceylin Hamile Mi?
Hande Erçel Göğüs Dekoltesiyle Kalpleri Hop İndirdi Hop Kaldırdı! Sütyeni Çıkarınca Hayranları Mest Oldu; Elleri Ayaklarına Dolandı! “Analar Neler Doğuruyor!” mask
Hande Erçel Göğüs Dekoltesiyle Kalpleri Hop İndirdi Hop Kaldırdı! Sütyeni Çıkarınca Hayranları Mest Oldu; Elleri Ayaklarına Dolandı! “Analar Neler Doğuruyor!”
Demet Özdemir'in İç Çamaşırsız Pozları Yuvaları Yıkacak! Görenler "Of Be!" Demeden Yapamıyor; İki Tane İplik Olmasa... Oğuzhan Koç'un Kalbine İnecek… mask
Demet Özdemir'in İç Çamaşırsız Pozları Yuvaları Yıkacak! Görenler "Of Be!" Demeden Yapamıyor; İki Tane İplik Olmasa... Oğuzhan Koç'un Kalbine İnecek…
İyilik Dizisinde Şok Eden Cinayet Sahnesi! Damla Ölecek Mi, Yaşayacak Mı? Neslihan İp Üstünde Kaldı; Yaşananları Akıl Almadı! Neler Oluyor? mask
İyilik Dizisinde Şok Eden Cinayet Sahnesi! Damla Ölecek Mi, Yaşayacak Mı? Neslihan İp Üstünde Kaldı; Yaşananları Akıl Almadı! Neler Oluyor?
Duy Beni Dizisinde Seyirciyi Ayağa Kaldıran Ateşli Öpüşme! Okulun Ortasında, Öğretmenlerin Gözlerinin Önünde Dudak Dudağa Geldiler… "Senin Aşkın Yalan" mask
Duy Beni Dizisinde Seyirciyi Ayağa Kaldıran Ateşli Öpüşme! Okulun Ortasında, Öğretmenlerin Gözlerinin Önünde Dudak Dudağa Geldiler… "Senin Aşkın Yalan"
Masterchef Serpilay En Sonunda Kendisini Bitirdi! Acun Medya Planlasa Bu Kadar Olmazdı! 83 Milyon İzlerken Ağza Alınan Laflar… mask
Masterchef Serpilay En Sonunda Kendisini Bitirdi! Acun Medya Planlasa Bu Kadar Olmazdı! 83 Milyon İzlerken Ağza Alınan Laflar…
Tozluyaka Dizisinden Cemre’nin Ne Zaman Diziden Ayrılacağı Belli Oldu! Senarist Öyle Bir Hamle Yaptı Ki… “Harcandı!” Tepkiler Yığınla Geliyor… mask
Tozluyaka Dizisinden Cemre’nin Ne Zaman Diziden Ayrılacağı Belli Oldu! Senarist Öyle Bir Hamle Yaptı Ki… “Harcandı!” Tepkiler Yığınla Geliyor…
Seda Sayan’ın Programında Kıyamet Koptu! “Resmen Rezillik!” Seda Sayan Ağzı Açık İzledi, Şok Oldu! Kaynana Krizi, Gelin Bombası Patlak Verdi! mask
Seda Sayan’ın Programında Kıyamet Koptu! “Resmen Rezillik!” Seda Sayan Ağzı Açık İzledi, Şok Oldu! Kaynana Krizi, Gelin Bombası Patlak Verdi!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Pınar Deniz'in O Pozları 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Öyle Yorumlar Geliyor Ki, Kaan Yıldırım Görse Yıkılır… “Gece Yatmadan Önce Düşündüğüm Kombin!” mask
Pınar Deniz'in O Pozları 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Öyle Yorumlar Geliyor Ki, Kaan Yıldırım Görse Yıkılır… “Gece Yatmadan Önce Düşündüğüm Kombin!”
Melisa Döngel’in Bikinili Pozları Denizi Bile 100 Dereceye Yükseltti! Instagram Cayır Cayır Yandı; Takipçilerinin Nutku Tutuldu! Rekor Üzerine Rekor Kırıyor… mask
Melisa Döngel’in Bikinili Pozları Denizi Bile 100 Dereceye Yükseltti! Instagram Cayır Cayır Yandı; Takipçilerinin Nutku Tutuldu! Rekor Üzerine Rekor Kırıyor…
Masterchef Büşra Çok Fena Patladı! Suçları Örtbas Edildi; Şefler Bile Ne Diyeceğini Şaşırmış Durumda! “Fatma Nur Bile Sizden Daha İyi!” mask
Masterchef Büşra Çok Fena Patladı! Suçları Örtbas Edildi; Şefler Bile Ne Diyeceğini Şaşırmış Durumda! “Fatma Nur Bile Sizden Daha İyi!”
Yargı Dizisinde Seyirciyi Şok Eden Gelişme! Ilgaz Savcı Kafayı Yiyecek; Mutluluktan Deliye Dönecek! 6 Ay Sonrasında… Ceylin Hamile Mi? mask
Yargı Dizisinde Seyirciyi Şok Eden Gelişme! Ilgaz Savcı Kafayı Yiyecek; Mutluluktan Deliye Dönecek! 6 Ay Sonrasında… Ceylin Hamile Mi?
Hande Erçel Göğüs Dekoltesiyle Kalpleri Hop İndirdi Hop Kaldırdı! Sütyeni Çıkarınca Hayranları Mest Oldu; Elleri Ayaklarına Dolandı! “Analar Neler Doğuruyor!” mask
Hande Erçel Göğüs Dekoltesiyle Kalpleri Hop İndirdi Hop Kaldırdı! Sütyeni Çıkarınca Hayranları Mest Oldu; Elleri Ayaklarına Dolandı! “Analar Neler Doğuruyor!”
Demet Özdemir'in İç Çamaşırsız Pozları Yuvaları Yıkacak! Görenler "Of Be!" Demeden Yapamıyor; İki Tane İplik Olmasa... Oğuzhan Koç'un Kalbine İnecek… mask
Demet Özdemir'in İç Çamaşırsız Pozları Yuvaları Yıkacak! Görenler "Of Be!" Demeden Yapamıyor; İki Tane İplik Olmasa... Oğuzhan Koç'un Kalbine İnecek…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL