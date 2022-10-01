Pınar Deniz'in O Pozları 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Öyle Yorumlar Geliyor Ki, Kaan Yıldırım Görse Yıkılır… “Gece Yatmadan Önce Düşündüğüm Kombin!”
Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle kariyerinde zirveyi yaşayan Pınar Deniz, Twitter’da gündem oldu! 8,9 şiddetinde deprem yaratan Pınar Deniz’e öyle yorumlar geldi ki, Kaan Yıldırım’ın yıkılacağına dair yorumlar yapıldı! “Gece yatmadan önce düşündüğüm kombinin sabah aynadan bana bakışı” dedirten Pınar Deniz, şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yargı dizisinde mükemmel bir çıkış yakalayan Pınar Deniz, dizi sezon finaline girince bu kez de Avcı dizisi için çalışmalara başlamıştı. Yaz sezonu boyunca Uraz Kaygırlaroğlu’yla mükemmel bir iş çıkarmayı başaran Pınar Deniz, o sırada Kaan Yıldırım’la tanışmıştı. Güzeller güzeli oyuncu Kaan Yıldırım’la ilişkiye başladığını sosyal medyadan duyurmuştu. Şimdilerde Paris’te olan Pınar Deniz’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım tepkilere neden oldu! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.