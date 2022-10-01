Pınar Deniz'in O Pozları 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Öyle Yorumlar Geliyor Ki, Kaan Yıldırım Görse Yıkılır… “Gece Yatmadan Önce Düşündüğüm Kombin!”

Yargı dizisinde mükemmel bir çıkış yakalayan Pınar Deniz, dizi sezon finaline girince bu kez de Avcı dizisi için çalışmalara başlamıştı. Yaz sezonu boyunca Uraz Kaygırlaroğlu’yla mükemmel bir iş çıkarmayı başaran Pınar Deniz, o sırada Kaan Yıldırım’la tanışmıştı. Güzeller güzeli oyuncu Kaan Yıldırım’la ilişkiye başladığını sosyal medyadan duyurmuştu. Şimdilerde Paris’te olan Pınar Deniz’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım tepkilere neden oldu! Peki, neler oluyor?

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