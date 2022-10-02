Alişan’ın Eşi Buse Varol Saçını Başını Komple Değiştirdi! Artık Tanımak Mümkün Değil; Annesi Görse Başka Birisi Sanır! “Bu Ne Hal!”

2018 yılında büyük bir aşkla Alişan’la nikah masasına oturan Buse Varol, mutlu evliliğiyle milyonlara örnek olmuştu. Burak’ın doğumuyla anneliği yaşayan Buse Varol, Eliz’in doğumuyla ise anneliğini taçlandırmıştı. Yeni dizisi için bir deri bir kemik kalan Buse Varol’un sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşım herkesi şoke etti. Değişimiyle dudakları uçuklatan Buse Varol, tanınamaz hale geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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