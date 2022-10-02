Alişan’ın Eşi Buse Varol Saçını Başını Komple Değiştirdi! Artık Tanımak Mümkün Değil; Annesi Görse Başka Birisi Sanır! “Bu Ne Hal!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol, yapmış olduğu değişimle dudakları uçuklattı! Saçını, başını komple değiştiren Buse Varol’u artık tanımak mümkün değil! Annesi görse başkası sanacağına dair yorumlar alan Buse Varol, güzelliğine güzellik katmayı ihmal etmedi! İşte merak edilen tüm detaylar…
2018 yılında büyük bir aşkla Alişan’la nikah masasına oturan Buse Varol, mutlu evliliğiyle milyonlara örnek olmuştu. Burak’ın doğumuyla anneliği yaşayan Buse Varol, Eliz’in doğumuyla ise anneliğini taçlandırmıştı. Yeni dizisi için bir deri bir kemik kalan Buse Varol’un sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşım herkesi şoke etti. Değişimiyle dudakları uçuklatan Buse Varol, tanınamaz hale geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.