- 02 Eki 2022 - 12:54 G: 02 Eki 2022 - 13:24

Cansu Dere Sütyensiz Karesiyle Baş Döndürdü! “41 Kere Maşallah!” Sırt Dekoltesiyle Öyle Pozlar Verdi Ki, Kalpler Yerinden Fırladı! Instagram Cayır Cayır…

En son olarak Sadakatsiz dizisinde rol alan Cansu Dere, sütyensiz kareleriyle başları döndürdü! 41 yaşındaki başarılı oyuncuya “41 kere maşallah” yorumlarını alan Cansu Dere, sırt dekoltesiyle öyle pozlar verdi ki… Instagram’ı cayır cayır yakan Cansu Dere, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Şahsiyet, Ezel, Anne gibi unutulmaz dizilerde başrol olan Cansu Dere, oyunculuk yeteneklerinin üst seviye olduğunu göstermişti. Güzeller güzeli oyuncu Dere, Sadakatsiz dizisinde ise unutulmaz karakterlerden biri olacak Asya’ya hayat vermişti. “Kraliçe” lakabına layık görülen Cansu Dere’nin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu sırt dekolteli ve iç çamaşırsız pozlar görenleri büyüledi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

02 Eki 2022 - 12:54 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor 2023 Yarışması İçin Acun Ilıcalı Yine Yaptı Yapacağını! Öyle Bir İsimle Anlaştı Ki, Acun Medya’dan Sonra Ortalığı Karıştıracak! Anlaşmalar Tamam… mask
Survivor 2023 Yarışması İçin Acun Ilıcalı Yine Yaptı Yapacağını! Öyle Bir İsimle Anlaştı Ki, Acun Medya’dan Sonra Ortalığı Karıştıracak! Anlaşmalar Tamam…
Alişan’ın Eşi Buse Varol Saçını Başını Komple Değiştirdi! Artık Tanımak Mümkün Değil; Annesi Görse Başka Birisi Sanır! “Bu Ne Hal!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Saçını Başını Komple Değiştirdi! Artık Tanımak Mümkün Değil; Annesi Görse Başka Birisi Sanır! “Bu Ne Hal!”
Hadise’den Boşanma Sonrası İlk Karar! Mehmet Dinçerler Kaybı İçin Hamlesini Yaptı… “Mehmet Dinçerler Ağlayarak Günlüğüne Yazarsın!” Bundan Sonra… mask
Hadise’den Boşanma Sonrası İlk Karar! Mehmet Dinçerler Kaybı İçin Hamlesini Yaptı… “Mehmet Dinçerler Ağlayarak Günlüğüne Yazarsın!” Bundan Sonra…
Masterchef’ten Evine Dönen İsim İfşa Edildi! Göbekler Atılmaya Başladı; Twitter Ayağa Kalktı! “Sonunda Kurtuluyoruz! Bıkmıştık!” Valizi Hazırlandı, Şeflerle Vedalaştı… mask
Masterchef’ten Evine Dönen İsim İfşa Edildi! Göbekler Atılmaya Başladı; Twitter Ayağa Kalktı! “Sonunda Kurtuluyoruz! Bıkmıştık!” Valizi Hazırlandı, Şeflerle Vedalaştı…
Teşkilat Dizisi Başlamadan Bitebilir! Herkes Yapımcıya Resti Çekip Çekip Çıkıyor; Daha Başlamadan O İsimde Gitti! Final Olması Yakın… “Güle Güle!” mask
Teşkilat Dizisi Başlamadan Bitebilir! Herkes Yapımcıya Resti Çekip Çekip Çıkıyor; Daha Başlamadan O İsimde Gitti! Final Olması Yakın… “Güle Güle!”
Camdaki Kız’ın Nalan’ından Bomba İtiraf! Sinir Krizleri Geçirtiyordu; Son Açıklaması Ortalığı Salladı, Deprem Yarattı! Meğer Burcu Biricik Bile… mask
Camdaki Kız’ın Nalan’ından Bomba İtiraf! Sinir Krizleri Geçirtiyordu; Son Açıklaması Ortalığı Salladı, Deprem Yarattı! Meğer Burcu Biricik Bile…
Masterchef Gamze ve Fatma Nur Arasındaki Ateş Yükseliyor! Saç Baş Kavgadan Sonra Kimse Tutamadı, Mehmet Şef İkiliyi Zor Ayırdı! mask
Masterchef Gamze ve Fatma Nur Arasındaki Ateş Yükseliyor! Saç Baş Kavgadan Sonra Kimse Tutamadı, Mehmet Şef İkiliyi Zor Ayırdı!
Hafsanur Sancaktutan’dan Ateşli Bomba Paylaşım! Yeşil Bikinisiyle Pencerede Öyle Pozlar Verdi Ki Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! Sevişme Sahnesinden Sonra… mask
Hafsanur Sancaktutan’dan Ateşli Bomba Paylaşım! Yeşil Bikinisiyle Pencerede Öyle Pozlar Verdi Ki Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! Sevişme Sahnesinden Sonra…
Seher Dilovan'ın İsviçre'de Ki Köy Hayatı Herkesi Şok Etti! Seher Dilovan Kimdir, Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Seher Dilovan Nerede Yaşıyor? mask
Seher Dilovan'ın İsviçre'de Ki Köy Hayatı Herkesi Şok Etti! Seher Dilovan Kimdir, Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Seher Dilovan Nerede Yaşıyor?
Pınar Deniz'in O Pozları 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Öyle Yorumlar Geliyor Ki, Kaan Yıldırım Görse Yıkılır… “Gece Yatmadan Önce Düşündüğüm Kombin!” mask
Pınar Deniz'in O Pozları 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Öyle Yorumlar Geliyor Ki, Kaan Yıldırım Görse Yıkılır… “Gece Yatmadan Önce Düşündüğüm Kombin!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor 2023 Yarışması İçin Acun Ilıcalı Yine Yaptı Yapacağını! Öyle Bir İsimle Anlaştı Ki, Acun Medya’dan Sonra Ortalığı Karıştıracak! Anlaşmalar Tamam… mask
Survivor 2023 Yarışması İçin Acun Ilıcalı Yine Yaptı Yapacağını! Öyle Bir İsimle Anlaştı Ki, Acun Medya’dan Sonra Ortalığı Karıştıracak! Anlaşmalar Tamam…
Alişan’ın Eşi Buse Varol Saçını Başını Komple Değiştirdi! Artık Tanımak Mümkün Değil; Annesi Görse Başka Birisi Sanır! “Bu Ne Hal!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Saçını Başını Komple Değiştirdi! Artık Tanımak Mümkün Değil; Annesi Görse Başka Birisi Sanır! “Bu Ne Hal!”
Hadise’den Boşanma Sonrası İlk Karar! Mehmet Dinçerler Kaybı İçin Hamlesini Yaptı… “Mehmet Dinçerler Ağlayarak Günlüğüne Yazarsın!” Bundan Sonra… mask
Hadise’den Boşanma Sonrası İlk Karar! Mehmet Dinçerler Kaybı İçin Hamlesini Yaptı… “Mehmet Dinçerler Ağlayarak Günlüğüne Yazarsın!” Bundan Sonra…
Masterchef’ten Evine Dönen İsim İfşa Edildi! Göbekler Atılmaya Başladı; Twitter Ayağa Kalktı! “Sonunda Kurtuluyoruz! Bıkmıştık!” Valizi Hazırlandı, Şeflerle Vedalaştı… mask
Masterchef’ten Evine Dönen İsim İfşa Edildi! Göbekler Atılmaya Başladı; Twitter Ayağa Kalktı! “Sonunda Kurtuluyoruz! Bıkmıştık!” Valizi Hazırlandı, Şeflerle Vedalaştı…
Teşkilat Dizisi Başlamadan Bitebilir! Herkes Yapımcıya Resti Çekip Çekip Çıkıyor; Daha Başlamadan O İsimde Gitti! Final Olması Yakın… “Güle Güle!” mask
Teşkilat Dizisi Başlamadan Bitebilir! Herkes Yapımcıya Resti Çekip Çekip Çıkıyor; Daha Başlamadan O İsimde Gitti! Final Olması Yakın… “Güle Güle!”
Camdaki Kız’ın Nalan’ından Bomba İtiraf! Sinir Krizleri Geçirtiyordu; Son Açıklaması Ortalığı Salladı, Deprem Yarattı! Meğer Burcu Biricik Bile… mask
Camdaki Kız’ın Nalan’ından Bomba İtiraf! Sinir Krizleri Geçirtiyordu; Son Açıklaması Ortalığı Salladı, Deprem Yarattı! Meğer Burcu Biricik Bile…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL