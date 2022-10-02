Zuhal Topal’ın Estetiksiz Halleri “Düşman Başına” Dedirtti! Burnu, Ağzı, Yüzü… Kimse Tanıyamıyor; Doktor Harikası Çıktı! Görenler Şok Oluyor…
Her paylaşımı ayrı bir olay yaratan Zuhal Topal’ın estetiksiz halleri “Düşman başına” dedirtti. Burnu, ağzı, yüzü adeta bambaşka birisine dönüşen Zuhal Topal’ı o halleriyle kimse tanıyamadı! Doktor harikası çıkan Zuhal Topal, görenlerin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte Zuhal Topal’ın o halleri…
Oyunculuk sektöründe uzun bir süre yer alan Zuhal Topal, Sihirli Annem ve Geniş Aile gibi birçok projede yer almıştı. Daha sonra oyunculuk kariyerini rafa kaldıran Zuhal Topal, Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında sunuculuk yapmaya başlamıştı. Şimdilerde TV8 ekranlarıyla sevenlerine kavuşan Zuhal Topal, “Yemekteyiz” yarışmasını sunuyordu. Güzelliğiyle başları döndüren Zuhal Topal’ın yıllar önceki estetiksiz halleri ise sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.