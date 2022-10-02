Zuhal Topal’ın Estetiksiz Halleri “Düşman Başına” Dedirtti! Burnu, Ağzı, Yüzü… Kimse Tanıyamıyor; Doktor Harikası Çıktı! Görenler Şok Oluyor…

Oyunculuk sektöründe uzun bir süre yer alan Zuhal Topal, Sihirli Annem ve Geniş Aile gibi birçok projede yer almıştı. Daha sonra oyunculuk kariyerini rafa kaldıran Zuhal Topal, Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında sunuculuk yapmaya başlamıştı. Şimdilerde TV8 ekranlarıyla sevenlerine kavuşan Zuhal Topal, “Yemekteyiz” yarışmasını sunuyordu. Güzelliğiyle başları döndüren Zuhal Topal’ın yıllar önceki estetiksiz halleri ise sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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