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02 Eki 2022 - 14:49

Seda Sayan ve Çağlar Ökten Evliği Bitti Mi? Kadırgalı Videolu Paylaşımını Yaptı; Ortalık Ayağa Kalktı! 6 Ay Önce Evlenmişlerdi…

Kadırgalı olarak da bilinen Seda Sayan’ın 7. evliliğinde sona gelindiğine dair iddialar gündeme gelmişti. Bunun üzerine birçok hayranı “Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in evliliği bitti mi?” sorularına yanıt aramaya başlamışlardı. Kadırgalı’dan gelen son dakika paylaşımı ortalığın ayağa kalkmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…