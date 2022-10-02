Seda Sayan ve Çağlar Ökten Evliği Bitti Mi? Kadırgalı Videolu Paylaşımını Yaptı; Ortalık Ayağa Kalktı! 6 Ay Önce Evlenmişlerdi…
Kadırgalı olarak da bilinen Seda Sayan’ın 7. evliliğinde sona gelindiğine dair iddialar gündeme gelmişti. Bunun üzerine birçok hayranı “Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in evliliği bitti mi?” sorularına yanıt aramaya başlamışlardı. Kadırgalı’dan gelen son dakika paylaşımı ortalığın ayağa kalkmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Şubat ayında romantik bir evlenme teklifi alan Seda Sayan, Mayıs ayında Prag’da evlenmeyi planlamıştı ama yaşadığı vize sorunlarından dolayı Nisan ayında evlenmişti. Mutlu bir evlilik yapan Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in aralarının çok fena bozulduğu, boşanma kararı aldıkları gündeme gelmişti. Peki, Seda Sayan ve Çağlar Ökten arasında neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.