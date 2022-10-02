- 02 Eki 2022 - 14:49 G: 02 Eki 2022 - 15:00

Seda Sayan ve Çağlar Ökten Evliği Bitti Mi? Kadırgalı Videolu Paylaşımını Yaptı; Ortalık Ayağa Kalktı! 6 Ay Önce Evlenmişlerdi…

Kadırgalı olarak da bilinen Seda Sayan’ın 7. evliliğinde sona gelindiğine dair iddialar gündeme gelmişti. Bunun üzerine birçok hayranı “Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in evliliği bitti mi?” sorularına yanıt aramaya başlamışlardı. Kadırgalı’dan gelen son dakika paylaşımı ortalığın ayağa kalkmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Şubat ayında romantik bir evlenme teklifi alan Seda Sayan, Mayıs ayında Prag’da evlenmeyi planlamıştı ama yaşadığı vize sorunlarından dolayı Nisan ayında evlenmişti. Mutlu bir evlilik yapan Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in aralarının çok fena bozulduğu, boşanma kararı aldıkları gündeme gelmişti. Peki, Seda Sayan ve Çağlar Ökten arasında neler oluyor?

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02 Eki 2022 - 14:49 Ankara- Yaşam

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