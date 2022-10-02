Masterchef Yarışmasında Yapılmayacak Hata Yapıldı! Şefler Kapı Dışarı Etse Yeridir; Düşmanları Dalga Geçip Gülüyor… “Yazık Kafana!” Yorumlar Arka Arkaya…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde ödül için her iki takımda mücadele vermişti. Kazanan takım Maviler olunca ikinci turda Mavi takım oyuncuları bireysel mücadele vermişti. Yarışmada 25 bin liralık ödül oyununu kazanan yarışmacı Büşra olmuştu. Yeni bölüm fragmanında ise yarışmacılar bireysel mücadele edecekler ve elenmemek için çaba göstereceklerdi ama yaşanan tek bir olay herkesi şoke etti1 İşte merak edilen tüm detaylar…

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