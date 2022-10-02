- 02 Eki 2022 - 19:04

Masterchef Yarışmasında Yapılmayacak Hata Yapıldı! Şefler Kapı Dışarı Etse Yeridir; Düşmanları Dalga Geçip Gülüyor… “Yazık Kafana!” Yorumlar Arka Arkaya…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yapılmayacak bir hata yapıldı! Şeflerin yarışmacıları kapı dışarı edeceğine dair yorumlar yapılırken; yarışmacının düşmanları ise dalga geçip gülmeye başladılar! “Yazık kafana” yorumlarını alan isim, sosyal medyada gündem oluşturdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde ödül için her iki takımda mücadele vermişti. Kazanan takım Maviler olunca ikinci turda Mavi takım oyuncuları bireysel mücadele vermişti. Yarışmada 25 bin liralık ödül oyununu kazanan yarışmacı Büşra olmuştu. Yeni bölüm fragmanında ise yarışmacılar bireysel mücadele edecekler ve elenmemek için çaba göstereceklerdi ama yaşanan tek bir olay herkesi şoke etti1 İşte merak edilen tüm detaylar…

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02 Eki 2022 - 19:04 Ankara- Yaşam

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